【周遊關西】周奕瑋教賞櫻「600度法則」　額外加推必食究極TKG！

「最強日本通」周奕瑋（Jarvis）主持的新一輯旅遊節目《周遊關西》帶隊暢遊熱門大阪、京都！首集為大家介紹的「幻之黃金蟹」同蠔牛壽喜燒，令不少觀眾都想即刻預定機票飛去日本嘆返餐！而最一新集，Jarvis跟當地大阪人去賞櫻，讓觀眾為下年賞櫻做好準備！

Jarvis出馬，當然不是教大家一般的賞櫻方法！原來除了在櫻花樹下野餐之外，一邊賞櫻一邊BBQ才是最潮的玩法，Jarvis稱：「平時日本人賞櫻咪要去擺位，又要自己準備野食都幾辛苦。其實有一個BBQ嘅地方，只要你提早預約，就可以兩手fing-fing有靚位賞櫻，除咗唔洗自己起爐，又準備晒野食之外，你鍾意仲可以帶埋野食去燒都得添！」

大阪城賞櫻竟然可以BBQ！（受訪者提供）

Jarvis仲教你認住「標本木」！（受訪者提供）

而Jarvis接受《香港01》訪問時就自爆今次製作團隊老貓燒鬚，信錯花期預測，幸得日本當地人幫忙才順利拍攝：「我哋之前已經check好晒幾時係櫻花滿開日，但今年氣候真係差好遠，同我哋預計嘅日子差咗足足個幾禮拜，但我哋啲嘢全部約好晒，好崩潰，好彩大阪人都好好，肯同我哋改期。但即使改咗期，都係開咗3分1左右，不過都好過冇！所以，我哋節目最後未能有全盛期的畫面帶畀大家，全盛期的畫面就留返畀大家自己去欣賞。」雖然這次Jarvis賞櫻未算太成功，但他這次旅程亦了解到原來當地人盛傳一條「600度法則」計算日本櫻花盛開，他稱：「呢個法則都幾得意，雖然冇咩科學根據，但電視天氣報告都會講，所謂「600度法則」係指由2月1日開始，將每日的最高氣溫加起來，累積達到600度的一天就是櫻花的開花日！」

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另外，Jarvis亦在節目中介紹蛋包飯和雞料理的專門店，但他就稱在雞料理的專門店中有一種美食雖然在節目中沒有提及，但他私心推薦大家一定要試：「其實雞卵飯都係大家一定唔可以錯過，雖然上一輯都有介紹大家食TKG，但呢個唔係一般嘅雞蛋，而係喺雞入面隻蛋未成形，冇殼的雞蛋，好多大阪都覺得呢個係超級勁嘅TKG，個味都好正，呢個都算係一個隱藏版，大家可以去試吓。」

雞刺身，你敢唔敢食？（受訪者提供）

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