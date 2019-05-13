【周遊關西】周奕瑋搶先試令和潮食　方包竟然揮低黃金蟹！

周奕瑋（Jarvis）憑上兩輯《周遊東京》贏盡口碑，節目中推薦的餐廳不單止獲鄭裕玲（Do姐）公開讚好，實不相暪，小編試過幾間都覺得好正，難怪人氣急升的他被網民稱為「最強日本通」！而Jarvis最近就衝出東京，轉戰關西推出全新節目《周遊關西》，為觀眾介紹尚未被發掘的隱世美食、好玩、潮買的好去處，帶領廣大觀眾體會不一樣的關西之旅！

Jarvis將秉持上一輯《周遊東京》繼續發掘「CP值高」好玩好食，由於此次是日本告別平成時代，踏入令和新紀元後TVB首個日本旅遊節目，所以節目會以「2019令和潮什麼」做主題，即2019年在日本比較有話題性或者有機會成為話題性的東西都會一一在節目出現。Jarvis在節目除了介紹2019年話題美食冠軍的紅寶石朱古力（Ruby Chocolate），雖然紅寶石朱古力並非日本研發而是來自厄瓜多、巴西和象牙海岸，但自從上年年尾進軍日本後，在情人節和白色情人節中大Hit！

Jarivs帶大家轉戰關西，玩最潮，食最in！（IG圖片）

超迷夢幻的粉紅色Ruby Chocolate是繼黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力之後，世界第四種全新品種的巧克力。（受訪者提供）

由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成，無添加色素，口感柔順綿密，還具有天然莓果的酸甜口感，難怪深受日本人喜愛。（受訪者提供）

另外，Jarvis接受《香港01》訪問時亦透露節目中介紹的黃金蟹是周遊團隊都覺得好有機會成為2019年話題食物，他稱：「我哋覺得黃金蟹做唔到話題美食唯一原因係因為太罕有，1000隻裡面得1隻，而且是天然不是養殖。其實黃金蟹係松葉蟹爸爸（楚蟹）同紅楚蟹媽媽嘅混血兒，點解罕有？是由於佢哋分別生活的水深都唔一樣，要咁啱佢哋一方行錯路又咁啱愛上對方兼且有埋BB先會有黃金蟹出世，唔可以禁室培慾。而且我哋淨係可以食雄性黃金蟹，大慨9月中到5月尾，雖然唔平，但CP值好高，口感係分別集合咗好處，好甜同好爽口！」

Jarvis還為大家介紹極為稀有，有「幻之黃金蟹」美譽的松葉蟹與紅楚蟹的混血兒。（受訪者提供）

點撃下圖了解更多黃金蟹！

除了節目中提及的美食之外，Jarvis又指其實方包亦是日本最近最Hit的食物，他表示：「唔係一般方包而係叫高級食用方包，但由於我哋好難介紹方包畀大家，但而家真係好多人會排隊買方包，講到係用唔同嘅水同麵粉去整，銀座都有一間賣方包好出名，不同地方都有這種專賣方包的專門店，真係啲人排幾個鐘頭隊去買，甚至包到好靚會做手信，應該算係 2019年補給版最Hit食物。」

CENTRE THE BAKERY是銀座超人氣的吐司專賣店！（IG圖片）

如果你還以為日本的熱潮是鬆餅，已經太落伍了，麵包才是當今的人氣注目點！（IG圖片）

點撃下圖重溫節目中推介的人氣店！