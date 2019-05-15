程瑤飛德國舉辦活動　邀體操男神阮馬素到場獻技：佢好Nice！

程瑤與老公朱仲賢日前化身「空中飛人」，連飛多個不同地方舉行大型活動，先去韓國再去成都，回港一日後再飛德國，最尾更飛埋西班牙。其中德國之行令他們十分難忘，程瑤表示︰「我們選址慕尼黑皇宮、寶馬博物館及戶外啤酒節場地舉行，其中最特別是寶馬博物館，因為這裡就是寶馬汽車全球總部的所在地，寶馬除提供場地給我們之外，更提供幾架全新寶馬展出，給我們的嘉賓先睹為快大開眼界。」

除了場面相當吸引，今次更找來德國體操男神阮馬素（Marcel Nguyen）在活動上一展身手，首次與阮馬素合作的程瑤談到對方便讚不絕口，她說︰「我們第一次和阮馬素合作，他是慕尼黑人，更是奧運銀牌得主，體操叻自然不在話下，個人仲好Nice，今次他應我們要求除了表演鞍馬之外，更答應與全場嘉賓拍照，令大家很開心！」

程瑤與老公朱仲賢邀請阮馬素擔任活動嘉賓。（受訪者提供）

今次於德國舉行活動非常圓滿，不過活動後程瑤與老公趁着有半天空檔，特別去了距離市中心個多小時車程的林德霍夫城堡拍照，由於沿途風景非常美麗，搞到不自覺地超速被影了快相，程瑤老公無奈表示歐洲快相罰款比租車錢還要貴。