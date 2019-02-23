程瑤出活動巧遇老友　搵「豬財神」合照沾旺氣

「仁美清叙」主度程瑤日前在灣仔會展出席香港工商界商會新春團拜活動，除了與其他商家分享營商心得外，還特地支持從事美容業的好友彭玉玲女士成為今年大會主席，程瑤表示︰「我和老公與對方認識多年，因為大家從事的行業都是扮靚的，過往亦有不少合作，能夠成為香港工商界商會大會主席，當然要來祝賀她。」程瑤亦透露今次這個活動，老公朱仲賢的公司出全力支持，負責整個活動和舞台製作。

程瑤日前在灣仔會展出席香港工商界商會新春團拜活動。

提到在活動上與很多香港成功的商家交流，程瑤坦言對獲益良多︰「現場賓客的生意都做得很出色，他們都分享咗唔少心得，發覺不同行業都可以有好多合作機會。」而她亦碰到不少好友，如從事美容行業的胡曦文（前名︰胡敏珊）和莎莎老闆長女郭詩慧（Melody），她表示︰「大家都係講吓扮靚經，請教她們呢方面知識，以前都有想過做美容生意，始終自己都貪靚，不過都係一步一步來，現在專注婚禮佈置生意先。」

程瑤很多香港成功的商家交流。

此外，程瑤還巧遇兩位「仁美清叙」成員馮雪冰及張加慧，更找來「豬財神」集郵沾旺氣，程瑤表示︰「因為現場有好多不同造型的財神，我們也覺得這隻豬財神很可愛，於是就捉住佢影相，仲不斷摸佢，希望今年凡事都順順利利。」

程瑤巧遇兩位「仁美清叙」成員馮雪冰及張加慧。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064