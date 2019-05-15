何猷君用10卡戒指求婚奚夢瑤盡顯土豪氣息　網民：像鴿子蛋一樣！

賭王何鴻燊四房24歲兒子何猷君於週一（13日）在上海向30歲模特兒女友奚夢瑤求婚成功，身為賭王兒子，求婚儀式當然甚有氣派，不但將三層的商場全線封閉，更動用9萬9千99朵玫瑰佈置現場，不論是粉紅城堡、佈景板等都盡顯土豪氣息，十足大型活動一樣。今日（15日），有人在社交網站分享求婚當日與何猷君和奚夢瑤的合照，令求婚戒指意外曝光。

何猷君於週一向女友奚夢瑤求婚成功。（視覺中國）

何猷君當日在價值1萬2千元人民幣的名牌皮革戒指盒上寫上字向奚夢瑤求婚，雖然被網民盡情恥笑，不過看到裏面裝住的求婚戒指後，網民紛紛表示「好葡萄」。今日（15日），有人在社交網站分享求婚當日與何猷君和奚夢瑤的合照，寫道：「So happy for you two（很為你倆感到開心）！」而相中的何猷君面露幸福笑容舉起女友的手，向鏡頭展示她手上約10卡的求婚戒指，盡顯貴氣，令人讚嘆不愧是富豪家的手筆。

何猷君和奚夢瑤的朋友在社交網站上載合照，令求婚戒指的真面目公開。（微博圖片）

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何猷君在Louis Vuitton皮革戒指盒上寫字。（微博圖片）

戒指的廬山真面目曝光後火速引起網民熱議，紛紛留言道：「小明真幸福」、「土豪就是不一樣」、「戒指就像鴿子蛋一樣！」不過，亦有網民批評二人炫富，然而有人反駁該名網友：「他有的是錢，需要炫富嗎？」另外，奚夢瑤當日的打扮亦被網民大讚貼地，不過其實都價值不菲，她身上的Gabriela Hearst粉紅色全身裙價值2490美金（若19545港元）和YSL的白色平底鞋價值4450港元，共值23995港元。

求婚戒指上的鑽石非常大粒。（微博圖片）

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