臉紅的思春期學廣東話拍片　約定香港粉絲6月15日「到時見」

韓國「音源強盜」臉紅的思春期，雖然出道只有短短3年，但憑着獨有的小清新唱功，成功在一眾出色的K-Pop歌手中突圍而出。早前官方就宣布，組合相隔一年再次來到香港舉行演唱會，兩位成員安智煐和禹智潤特別學廣東話拍片，與香港粉絲打招呼。

臉紅的思春期每次出新歌，都必定快速佔據各大韓國音源排行榜，《Galaxy》、《Some》、《Travel》和新歌《Bom》等，首首都是街之巷聞的大熱歌。而組合也即將於6月15日來到香港，舉辦演唱會《2019 BOL4 ASIA TOUR <BLOSSOM> IN HONG KONG》，與久違的香港粉絲見面。兩位成員更非常用心，特別抽時間預早學定廣東話，拍片約粉絲不見不散！

臉紅的思春期特別學廣東話，拍片與香港粉絲打招呼。

臉紅的思春期首先用「大家好」與香港粉絲打招呼，講到去年與大家見面非常開心，最後再說「到時見」與大家做約定。影片中的二人更透露，為了報答香港粉絲一直的支持，正在非常用心準備演唱會，請大家多多期待。她們也講到準備帶來與演唱會名稱一樣，充滿「BLOSSOM」的表演，相信粉絲一定聽出耳油。

臉紅的思春期香港演唱會門票將於明天（16日）正式開售。