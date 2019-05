IZ*ONE、臉紅的思春期輪流舉行香港演唱會　K-pop夏日旋風來襲

今年韓國偶像歌手輪流來港,一眾K-pop迷幾乎每逢周末或公眾假期都能夠欣賞韓國歌手的演出,而今個夏日更有多個人氣和實力派歌手襲港,令K-pop迷的暑假生色不少,例如去年10月底出道,紅遍韓國和日本的女團IZ*ONE,以及經常橫掃韓國音源榜的組合臉紅的思春期,不約而同宣布即將來港舉行演唱會。

從Mnet選秀真人騷《Produce 48》脫穎而出,由張員瑛(又譯:張元英)、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真(又譯:安宥真)、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演組成的IZ*ONE將於2019年7月13日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG》。今次是IZ*ONE首度在香港舉行演唱會,所以特別向WIZ*ONE送福利,觀眾不只有機會獲取IZ*ONE親筆簽名海報,購買VIP門票的觀眾更可出席擊掌會或歡送會,希望為WIZ*ONE留下美好回憶。

IZ*ONE是從《Produce 48》誕生,近日在韓國和日本大受歡迎。(IZ*ONE Twitter)

IZ*ONE將於7月13日舉行香港演唱會。

另外,由安智煐和禹智潤組成,憑《給你宇宙》、《說喜歡我》、《Some》等歌曲在韓國廣受樂迷歡迎之組合臉紅的思春期繼去年2月舉行首個香港演唱會後,今年夏天亦會再次來港,於6月15日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行「2019 BOL4 ASIA TOUR <BLOSSOM> IN HONG KONG」。有趣的是,今次臉紅的思春期演唱會以春天為題材,而6月香港正送走春日,迎接夏天,所以臉紅的思春期不止會為粉絲展示現場演唱實力,還可以感受香港潮濕悶熱截然不同的氣候。

臉紅的思春期自出道起即橫掃韓國各大音源榜,成績驕人。

臉紅的思春期將會相隔一年多再度來港舉行演唱會。

