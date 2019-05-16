【亞洲文化嘉年華】陳偉霆登國際舞台吸眼球　孖Lay唱跳難分高下

現年33歲的「的士陳」陳偉霆（William ）果真了不起呀！自2014年出演內地劇《古劍奇譚》飾演陵越一角之後就紅遍大江南北。近日更成為香港唯一年輕男偶像代表，出席由中國主辦的一項非常的重要外交活動「亞洲文化嘉年華」，與一眾來自不同地方的巨星齊聚國家體育場「鳥巢」表演，可見他的影響力有幾強勁，網民一致讚賞。

「亞洲文化嘉年華」是一項中國非常重要的外交活動。（視覺中國）

是次表演齊集韓國天王Rain﹑台灣天王王力宏、林俊傑﹑內地歌手張杰等人，而William 就聯同張藝興（Lay）以及丁于攜手3500名文藝青年同各國留學生共同演繹歌舞《青春亞洲》。一身鮮紅色西裝打扮的他非常耀眼，同Lay在舞台上大顯舞技，之後二人各有一段Solo，充滿力量地跪地又轉身非常精彩，這個狀態就好似他們在對決中，各有千秋難分高下。

雖然難分高下，不過網友們都一致大讚William 夠搶眼，在台上一眼見到他非常醒目。除此之外，大家都讚許他在是次國際舞台上表演非常穩妥，再次令人見到他全能偶像的一面，絕對是全場第一師咁話，「唱跳俱佳」﹑「身材比例特别漂亮」﹑「紅得最耀眼」…又再一次成為熱話。

William（左）同Lay在台上大晒舞技。（視覺中國）

William穿著一身紅衣非常亮眼。（視覺中國）

另外，在上台之前William亦發佈一則微博玩自拍，簡簡單單24個字：「自拍和别人拍的我真的不一樣，我出發了一會兒見。」就已經獲得超過30萬人轉發，超過8萬人留言，可見他的人氣果真沒法擋紅到發紫呀！

William自拍就有超過30萬人轉發相當厲害。（陳偉霆微博圖片）