日本盛行「不做主義」　50歲主播近藤智拒染髮成風潮

從小到大，我們都被教導做人要有目標，細細個就要寫《我的志願》，列出人生必做清單。但近年在日本卻吹起一股相反的潮流－－「不做（しない、Not to do）主義」，提倡列出不做、決心不做的事的名單，只要決定不做，反而擁有更多的自由。其中一個代表人物，是50歲日本知名主播「近藤智」，她拒絕染髮，以一頭銀髮示人，令一眾日本女性爭相仿傚。

50歲日本主播近藤智決心不染頭髮，以真實面貌示人。（Pinterest）

近藤智無懼歲月流痕，以一頭銀髮示人，穿起和服盤起白髮的她，優雅自信，擁抱真實的自己。其實近藤智原本也有染髮，為了在鏡頭前能看起來年輕，但她一直對染髮劑過敏，每次染髮後兩三天，不但很癢，而且也會有濕疹。自47歲起，她毅然決定以真實的一面示人，放棄偽裝遮掩，「我覺得光只是留下白髮，就讓我能夠自己好好面對自己。」

近藤智：「我的白髮意外讓我進入人生有始以來最大的桃花期。」（Pinterest）

近藤智直接用白髮示人，在日本引起兩極的反應。在這個非常注重儀容的國家，有人批評她劣化老化，亦有人認為她鼓勵了同樣受染髮劑敏感困擾的人，忠於自己的真實樣貌，放棄染髮。

不為別人的眼光而勉強自己迎合，活得更加輕鬆。（Pinterest）

「不做主義」不是叫你做人不要有目標，而是，不要為了迎合別人，而去做勉強自己的事。在主流的社會價值觀中，每個人一出世就「被」列出人生必做清單，人人都要好好讀書，爭取一份好的工作，找一個條件好的對象，然後買樓結婚生子，但為了滿足這些大眾眼中的「標準」，犧牲了許多人生的其他可能性。「不做主義」某程度是另一種積極的做法，不浪費時間隨波逐流，積極追求自己真正的興趣，活出最舒適的人生。