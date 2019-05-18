【向往的生活】陳偉霆公開私人健身教學　6招練出完美人魚線

健碩的胸膛﹑迷人的冰塊腹肌﹑飽滿的二頭肌等都是絕大部份男士所追求的夢想好身材，除了自身獲得自信之外，更重要的一點是務求吸引異性。而炎炎夏日的季節即將到來，一眾男士假如想成為萬人迷的話，就一定要有一副好身材示人。而近日在內地紅到發紫的33歲陳偉霆（William），就在真人騷節目《向往的生活》第三期中就展示其健身教學，簡單的六個動作除了能夠瘦身之外，更使肌肉更結實，搞到不少網友立即學以致用，更大讚這一套動作有成效，封William為「健身達人」。

陳偉霆在內地極受歡迎.。（南方有喬木微博圖片）

眾所周知，William練就一副好身材，除了不時在個人社交網站晒肌之外，更多次在主演的電視劇大派福利，就好似《南方有喬木》﹑《橙紅年代》…全方位Sell肌肉，令一眾女粉絲瞬間懷孕開心到不得了。但為了這一副好身材，他可謂下了不少苦功，健身超過10年的他就在節目公開其健身方式，原來簡單的七個動作就可以鍛鍊好身材，令不少人即刻偷學起來。

William在節目中公開健身教學。（《向往的生活》截圖）

William展示的七個動作全部都不用動用任何健身器材，只需一張瑜伽墊即可，每個動作一定要做十五下，否則難有成效。第一個動作是抱著雙腿前後滾動，可鍛鍊腹部核心肌肉；第二個動作是開合舉腿，雙手置於臀下腿盡量伸直，可鍛鍊腹直肌；第三是仰卧交替摸腳，可鍛鍊側腹肌；第四仰卧十字交叉，可鍛鍊中、下腹肌；第五坐姿收腿；第六雙腿高舉圓地打滾，這一些動作全方位主要鍛鍊腹部。「虐腹」六個動作就可以練就完美性感好身材。

William這一套動作，唔少網友跟著做。（《向往的生活》截圖）

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+ 3 + 2

事實上，William有今日好身材除了做足健身動作之外，最重要的是要持之以恆，所以他曾講到每日一定要健身：「每天300掌上壓，50引體上升，300sit up 一起做！」更為了肌肉看起來飽滿有線條，他曾每日吃雞胸肉雞蛋，嘗試過一日吃20隻雞蛋，可以話落足苦功。雖然訓練肌肉需要強大的蛋白質補充，不過過多的吸收反而是壞事，有營養師指出如果長期處於這一種高蛋白低碳水化合物飲食中，會令營養物質攝取不均衡，隨時會令肝腎有負擔，所以大家健身之前要在飲食上做好充分計算準備，這樣就萬無一失啦！

William不時大晒好身材。（陳偉霆微博圖片）

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