【2NE1出道十周年】驚喜合體開直播　經典口號開場惹哭粉絲

曾經紅極一時的韓國女團2NE1，於2016年全盛時期突然宣布解散，當時消息震撼不少BLACKJACK（2NE1粉絲），相信至今仍是粉絲心中一個遺憾。昨天（17日）適逢組合出道十年之際，4位成員CL、Bom、Dara和Minzy竟合體開直播，為粉絲送上驚喜。

2NE1當年以強烈的Girl Cush風格出道，成功在一眾女團中突圍而出，儲下大班死忠粉絲。可是組合突然於2016年宣布解散，而最後一個完整體舞台已是2015年於香港舉行的《MAMA頒獎典禮》。組合解散3年來，組合即使有重聚但多數都三缺一，一直沒有見到4人合體的機會。因此昨天2NE1驚喜的完整體直播，對粉絲來就必定是一份相當有意義的禮物。直播開始時，4人一同說出口號「Wassup! We are 2NE1!」的那一瞬間，就像回到2016年一樣。

2NE1昨天合體開直播，令粉絲非常驚喜！（IG/@newharoobompark）

不少粉絲都把這個歷史性時刻，用截圖的方式紀錄下來。（網上圖片）

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直播中，2NE1成員準備了蛋糕和卡通頭套等並唱起生日歌，她們又大爆組合活動時期不少趣事。其中CL就講到，由於打歌期間行程緊密，曾試過穿上同一套打歌服幾天都沒有洗過，其餘3人則一直表示認同，勾起粉絲不少回憶。近年2NE1成員都集中在個人活動上，CL、Bom和Minzy以Solo歌手活動上，Dara則參與不少綜藝節目。直播結束前，4人互相為對方打氣，又向支持已久的粉絲道謝。

2NE1 3年前解散，當時令粉絲非常震驚。（Facebook/@ 2NE1）