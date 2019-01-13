勝利香港開騷直呼GD大名　Dara任嘉賓重提2NE1最後演出：無法忘記

BIGBANG成員勝利昨晚（12日）在香港舉行個人演唱會《THE SEUNGRI SHOW》，首次單拖來港與香港V.I.P（BIGBANG粉絲）見面。除了香港粉絲外，現場也有不少來自韓國、日本和中國的粉絲，每人都悉心打扮到場支持偶像。

勝利昨晚除了唱出不少個人大熱歌曲，如《Let's Talk About Love》、《Strong Baby》和《1,2,3》外，他更用心地準備了一連串的BIGBANG組曲，可說是首首經典，現場粉絲都睇得不亦樂乎！一向敢言的勝利唱出GD的《Crooked》前，竟然用中文說：「權志龍！你在看着我嗎？」直接向正在服兵役的哥哥嗆聲，一下子帶起現場氣氛。難得是自己一人主場，作為BIGBANG年紀最細一人，勝利當然不放過機會取笑其他成員，他準備了多張醜照，向嘲他們笑一番，之後又講好說話，簡直是「一啖砂糖一啖屎」。

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除了自己的歌曲外，勝利特別唱出BIGBANG入伍前的告別作《FLOWER ROAD》。（網上圖片）

早在演唱會舉行前，官方已預告Dara將擔任香港場嘉賓。Dara出場就一連唱出《Fire》和《I Am The Best》等4首2NE1的歌曲，相信現場粉絲也十分驚喜。Dara用英文和香港粉絲打招呼後，講到香港對她來說是一個很特別的地方。她提到4年前2NE1在香港演出，可是亦是組合解散前最後一次表演，至今也無法忘記當天。對於不少老飯來說，2NE1解散可說是相當可惜，沒想到昨晚Dara會主動提起，現場粉絲都有些少感觸。

Dara義氣支持勝利，更重提4年前2NE1在香港演出的回憶。（網上圖片）

全程中英夾雜不需翻譯

昨天演唱會上，勝利活用中文及英文和粉絲溝通，完全不需要翻譯的幫助。去到尾聲部分他就講到：「我今天唱了20首歌，之前在BIGBANG演唱會中只能唱5首，所以很高興很多人來看我，我覺得非常開心。我很珍惜和你們在一起的每一分鐘，比吃的更重要。」向香港V.I.P表達感謝的心。最後勝利唱出《In My World》中文版，作為送給粉絲的最後一份禮物。演唱會結束後，他更與被抽中的幸運粉絲進行一對一合照時間，大派粉絲福利。

勝利向香港V.I.P承諾，下次會準備廣東話歌表演。（網上圖片）