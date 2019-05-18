眾星賀台同婚專法通過　張惠妹演唱會曾設巨型彩虹旗：彩虹完整了

大雨過後彩虹現身！昨（17日）是「國際不再恐同日」，也是台灣同婚專法通過的日子，一早大雨不停，戴愛玲、林俊逸、楊大正等藝人仍到現場表達支持，而下午法案通過後，天空掛上一道彩虹，一向關心同志議題的天后張惠妹直說自己看到新聞哭了；蔡依林也驚喜狂賀，還搞笑要同志朋友的婚禮歌曲別忘了她的「日不落」。

阿妹4年前在台北小巨蛋舉辦的「烏托邦世界巡城演唱會」中，在搖滾區觀眾席設計了30X60公尺的巨幅彩虹旗，感動許多人。今法案一通過，她在Facebook貼出當年的照片，直呼彩虹完整了，「看到新聞 我哭了.....走了那麼長一段路 你們終於可以為自己感到驕傲！我最親愛的英雄們好想一個一個抱你們。」

蔡依林講述同志議題的歌曲「玫瑰少年」更是入圍今年金曲獎年度歌曲，得知同婚專法通過的好消息，蔡依林在Facebook上說：「賀！ ！！！ 幸福是每個人都配得的！婚禮歌曲別忘了那永不過時的日不落好嗎！ （有完沒完 哈哈）。」

得知同婚專法通過的好消息，蔡依林在Facebook上說：「賀！ ！！！ 幸福是每個人都配得的！婚禮歌曲別忘了那永不過時的日不落好嗎！ 」（蔡依林 Jolin Tsai@Facebook）

曾經參與「愛最大」演唱會的林憶蓮也說：「今天我們讓全世界看到了平等的偉大！我很感動！也真心恭喜台灣的同志朋友的！」另外，田馥甄也發文力挺：「能夠愛自己，懂得愛別人，有愛的萬物皆能相愛。」並說這是值得紀錄的一天；Ella也表示：「希望大家都能夠互相理解、互相尊重，不再有歧視、誤解和仇恨，雖然今天天空下著雨，但雨後一定會有彩虹，我們繼續加油。」

炎亞綸也在IG限時動態寫著：「淚流不止，是安慰的淚。」也說：「大雨過還還真的撒下了大太陽，這真的太美的一天。」

戴愛玲和林俊逸一早8點準時到立法院支援，戴愛玲前一晚工作滿檔，凌晨12點才收工，雖然睡沒幾小時，但一早現身展現支持決心。戴愛玲表示：「其實今天真的很感動跟大家站在一起，雖然下著雨，但澆不息大家團聚的力量，任何的愛沒有什麼不一樣！我只想跟大家站在同一個方向，爭取大家應得的權利跟幸福！」

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