【同性婚姻】亞洲首地！台灣通過專法　5月24日起同志可登記結婚

今天（17日）是「國際不再恐同日」，台灣立法院於下午4點三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，確定同性伴侶在5月24日之後，可以向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。

台灣民團「婚姻平權大平台」5月17日在立法院外舉行「婚權緊急動員令：表決不能輸」記者會，聲援民眾聚集青島東路高喊「我們要結婚，立法院加油」。（中央社）

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5月17日，是國際不再恐同日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia,IDAHOT），恰巧台灣立法院也將進行同婚專法表決，若法案通過，將為亞洲第一個合法地區，因此備受國際關注。

立法院今天針對台行政院版本「司法院釋字第748號解釋施行法」草案、下一代幸福聯盟等委託國民黨立委賴士葆所提的「公投第12案施行法」草案、信望愛基金會遊說民進黨立委林岱樺提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案，進行表決。

表決還沒開始，台灣天空也下起雨，但在立法院場外上仍聚集萬名民眾手持彩虹絲帶、手舉「表決不能輸」等手牌共同等待結果，由於場外已是滿滿人潮，主辦單位統計現場估有4萬人。

上午10時許，台灣立法院正式進入同婚專法表決，即便受到國民黨團立委輪番發言阻擋行政院版本，但經民進黨團昨（16）日針對行政院版微調，將第2條同性伴侶關係改定義為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」經表決75票同意通過；至於備受關注、最關鍵的微調版第4條載明「結婚登記」，也獲得66票贊成票，二讀通過。

換言之，等全數法條表決完畢，再經過三讀後，從5月24日起，台灣同志伴侶可以結婚登記。事實上，台灣立法院只要完成前述條文的二讀程序，接著進行三讀程序時，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，只得為文字之修正。

此外值得一提的是，被挺同方認為最關鍵、反同方最反感的第4條，行政院版第4條原本為「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為登記。」微調版則改為「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」明定同性伴侶是「結婚登記」。