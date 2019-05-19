姚子羚否認搶人老公︰佢同前妻分居咗兩年，我哋先交往

今日有報道突然爆出姚子羚（Elaine）疑似捲入四角關係，搭上夜店Dragon-i董事Raymond Young，更與Raymond的妻子蔡宛珊（Sarika）相識，被質疑「搶人老公」，事件爆出後主角Elaine終現身回應，否認「搶人老公」之說。

Elaine坦承自己跟Raymond Young有過一段情，但否認當時是「搶人老公」。（Instagram：@elaine_yiu）

Elaine在開腔回應《東周刊》時，指自己並不是做第三者介入Raymond與Sarika的婚姻。Elaine坦承自去年3月與「的士邦」鄭子邦分開後，的確有交往過一個男友。她又指認識Raymond時，其實對方已跟前妻Sarika分居了年半左右，所以才跟對方一起。而她跟Raymond是由朋友介紹認識的，經了解後，發覺大家投契，才決定跟對方拍拖。了解後，男方告訴Elaine他跟前妻分居了兩年，大家才開始戀情。

今日Elaine終現身為事情解畫。（Instagram：@elaine_yiu）

Elaine又回應傳媒道，指自己認識Sarika，大家之間有共同朋友，不過跟Sarika就不算太熟，而Sarika也知道Elaine跟Raymond交往過。Elaine也坦言當Raymond跟Sarika分開後，視他們之間為自由戀愛，也視Raymond為男朋友。而她又稱現在跟Raymond「回復返朋友關係」，也有見面和約出來吃飯。報導指，二人拍拖半年後分手。最後，Elaine也直言自己並不是「搶人老公」，這件事可以問兩位當事人。