姚子羚被指做第三者？　網民瘋傳錄音已預言將有「大新聞」

今日突然有報道指姚子羚（Elaine）戀上夜店Dragon-i董事Raymond Young，Elaine更被指是第3者，報道中也附上不少二人的合照。不過隨即有報道又指其實Raymond與他的老婆蔡宛珊（Sarika）已經離婚，而據悉，Elaine成為了Raymond的女友後，卻發現另有第三者的存在，因此向男方提出分手，事情不斷被爆出更多消息之際，其實在今日報道出街前，網上流傳著一名神秘男子的錄音，指姚子羚將會有單「大新聞」，錄音被網民瘋傳。

Elaine今日被報導指做人第三者，不過種種說法都未經證實。（Instagram：@elaine_yiu）

錄音一共有兩段，合共近一分鐘，錄音內有一神秘男子的聲音，第一段錄音指明天將會有一單「大新聞」，又續說︰「姚子羚偷食人哋老公，有晒相。」更指她是「翻版黃心穎」，更叫收錄音者「聽日留意」。第二段錄音的內容就指男主角是Dragon-i的經理，他說︰「佢老婆應該send咗啲相﹑片畀《蘋果》，都幾轟動啊應該，有片有相」，又話Elaine應該未知發生什麼事，他說︰「你睇吓IG，佢仲未知咩事」更話上次許志安黃心穎事件爆出前，黃心穎已關閉IG留言功能，所以看來Elaine今次什麼都未知道。