《Voice 3》日本溫泉旅館兇案源於真人真事？　編劇開腔揭謎底

韓國OCN懸疑劇《Voice》系列偵查各大兇案，以明快節奏和驚慄畫面吸引觀眾收看，而5月11日首播的《Voice 3》則轉移陣地到日本大阪查案，主角李陣郁（飾演都強優）和李荷娜（飾演姜權酒）繼續聯手，偵破溫泉旅館老闆設計殺人。不少觀眾好奇「溫泉旅館殺人事件」現實中是否真有其事，還有到日本取景之目的。《Voice 3》編劇馬珍媛（音譯）接受韓國傳媒訪問，為觀眾一一解答疑問。

《Voice 3》上星期劇情圍繞溫泉旅館殺人事件。（黃Viu《Voice 3》截圖）

「溫泉旅館殺人事件」講述日本溫泉旅館老闆鈴木建一透過旅遊apps，以低廉價錢引誘旅客入住，繼而在地下室中虐殺客人。馬珍媛曾表示，盡可能以實際事件，傳達現實生活罪案的真實性和危險性，因此，《Voice 3》第一、二集播畢後，觀眾為求得知「溫泉旅館殺人事件」背後真實案件，紛紛搜尋「旅館」，以及在旅館出現的「鹿威」。

觀眾好奇溫泉旅館兇案是否真有其事。（黃Viu《Voice 3》截圖）

不過，馬珍媛回應傳媒稱，「溫泉旅館殺人事件」是假想事件，因為取材過程中發現海外旅行詐騙案頻頻發生，所以將旅行apps詐騙案中，有可能發生的各種情況編成「溫泉旅館殺人事件」，與特定國家和場所無關。

《Voice 3》編劇馬珍媛稱「溫泉旅館殺人事件」純屬虛構。（《Voice 3》劇照）

至於為何要在日本取景，馬珍媛坦言沒有特別需要在日本拍攝的理由，純粹考慮到李陣郁過去在日本生活，而且日本對不少觀眾而言，是相當熟悉，以及常常旅遊放鬆的地方。不知道馬珍媛能否解答一眾《Voice 3》劇迷的疑問呢？

《Voice 3》之所以在日本取景，原來為了配合李陣郁的成長背景。（《Voice 3》劇照）

「溫泉旅館殺人事件」逐格睇（含劇透）