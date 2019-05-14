《Voice》金材昱演殺人狂嶄露頭角　成功上位主演《她的私生活》

韓國tvN電視劇《她的私生活》近日成為一眾韓劇迷討論熱話，粉絲除了被朴敏英和金材昱的吻戲深深吸引之外，亦陷入男主角金材昱的性感魅力。雖然金材昱2002年起參演影視作品，不過《她的私生活》卻是他首部獨挑大樑擔正主演的電視劇，而過往金材昱演過最注目的作品，必定要數2017年播出的OCN電視劇《Voice》（港劇名：奪命殺聲）。

金材昱與朴敏英主演的《她的私生活》現正熱播中。（《她的私生活》劇照）

《她的私生活》近日焦點必然是金材昱與朴敏英激吻場面，看得女觀眾既羨慕又妒忌。（《她的私生活》劇照）

重溫《她的私生活》吻戲

+ 7 + 6 + 5

《Voice》以「112舉報中心黃金時間組」（即電話報案中心）為題材，講述任職報案中心的張赫（飾演武鎮赫）和李荷娜（飾演姜權酒）利用聲音調查案件，以及追逐殺害他們家人的連環殺人犯的故事。《Voice》曾因場面血腥，被韓國放送通信審議委員會勸告處分，又為了還原案發真實場面，一度將觀看等級調高至「19歲以上可觀看」，不過仍無阻《Voice》創下當時最高收視率，之後更「添食」開拍第二、三季。

金材昱因《Voice》毛泰九一角而嶄露頭角。（《Voice》劇照）

金材昱飾演公司社長兼連環殺人犯毛泰九，雖然在《Voice》後半段才正式現身，不過他《Voice》其中一大焦點，其光芒不遜色於主角張赫和李荷娜。模特兒出身，身高達1.83米的金材昱在劇中時常以西裝示人，盡顯富家公子氣派，而他殺人時殺人時展現凌厲的眼神和奸狡的笑容，不只令觀眾毛骨悚然，更散發獨有的不羈性感魅力，加上毛泰九具悲劇色彩，觀眾對毛泰九不禁心生憐憫，所以金材昱憑此角色大獲好評，迷倒一眾女影迷之餘，更成功獲封「最性感連環殺人犯」，連金材昱也表示，沒料到這個奸角竟然大受歡迎。

金材昱穿起西裝時，極具富家公子風範。（《Voice》劇照）

金材昱被捕獲時，服裝和髮型均相當凌亂，卻意外散發不羈性感魅力。（《Voice》劇照）

原來金材昱一直渴望演奸角，所以他用超卓的演技演活《Voice》毛泰九一角，成功令金材昱大放異彩，之後獲得多個演出機會，包括擔任SBS《愛情的溫度》第二男主角，與金東旭一同主演OCN《客：The Guest》，而《她的私生活》 更是金材昱首度單獨擔任第一男主角，透過這部浪漫喜劇，將金材昱獨有的性感魅力發揮到極致。

李荷娜追捕金材昱，卻被對方壓住，性命危在旦夕，有女影迷竟表示：「希望當時被壓的是我！」，可見毛泰九一角深受觀眾歡迎。（《Voice》劇照）

《Voice》金材昱劇照