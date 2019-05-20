李司棋玩IG自創新方法用「童顏濾鏡」　網民︰ 好可愛啊

李司棋雖然已經68歲，但係一點都不out，還非常緊貼潮流，除了潮玩IG狂吸近2萬5個粉絲，日前更在IG貼出潮跟一眾網民用一手機App玩童顏濾鏡，不過當大家還在只是用App拍照時，司棋姐已經自創新的方法用這個濾鏡，一齊來跟她學下嘢吧！

司棋姐戲稱自己「我變成中佬都幾ok」，勁玩得！（Instagram：@leeszekee）

司棋姐上載了3段用「濾鏡App」拍出來的片段，第一段用了「童顏」effect，司棋姐跟平時一樣戴住她的signature眼鏡，加了effect後的她眼仔碌碌，但她沒望鏡頭，爆出金句︰「我一定要做到最好！但係我休閒嘅時候呢，我鍾意著靚衫，我鍾意影啲靚……」未講完，片段就完了，未知是否指鍾意影靚相呢？因為見司棋姐平時在IG都常常post美照，襯一套靚衫，再加上不同甫士，同埋勁有創意的Caption，喪吸網民的like。

司棋姐早前都上載了幾張生活照，仲話食蟹黃蟹膏撈麵，超級滿足。（Instagram：@leeszekee）

另外一段片，更加是創意滿分，只見司棋姐化身「BB棋」，拿著一瓶應該是酒的玻璃樽自拍，對著鏡頭用BB聲說道︰「BB係唔可以飲酒㗎！」非常搞笑，然後鏡頭移開，一轉，又再影回司棋姐時，她已化身「中佬棋」，用了女變鬍鬚男的effect，再壓低聲線加一句︰「依家咁就得喇！」另一條片，司棋姐又表演如何在3秒間由「BB棋」變「中佬棋」，仲要留言話「我變成中佬都幾ok」，真係勁有創意又勁可愛，完美示範給網民看什麼叫玩社交平台玩得出神入化。網民都勁buy「BB棋」，大讚「好可愛啊」﹑「好識玩啊」等等，司棋姐真的一點也不輸蝕給一班年青人，叫大家輸得心服口服啊！

一齊看看司棋姐點樣潮玩手機App︰

其實司棋姐平時都好鍾意用社交平台同大家更新自己的近況，同share自己的穿搭，仲好識擺甫士。司棋姐的IG開了近2年，已吸引了不少粉絲追蹤和留言，而另一前輩級的藝人汪明荃（阿姐）都於去年自創新的相片tag人方法，用手寫tag人，當時都帶起一股熱潮，所以話玩社交平台真的不是年輕人的專利！

其實呢個先係真正嘅「BB棋」，因為司棋姐之前post過自己小時候的照片，細個都已經係眼大大呢！不過就跟用濾鏡的「BB棋」唔多似喇。（Instagram：@leeszekee）

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