幻想劇《阿斯達年代記》汶萊取景　海報曝光網民震驚：宋仲基呢？

tvN週末韓劇《阿斯達年代記》將於6月1日首播，由於是宋仲基出演《太陽的後裔》後，事隔三年首部回歸擔正做男主角的作品，因此開拍消息傳出時已備受關注。今日（20日）官方率先公開海報，可見12位演員的角色特色明確，不過粉絲的反應竟然是找不到宋仲基？

今天tvN公開《阿斯達年代記》第一部《預言的孩子們》的首張海報，海報上可見張東健、金智媛、金玉彬和秋瓷炫等大卡演員，每人的造型也非常獨特，令一眾劇迷更好奇各人的角色設定。可是不少網民竟留言說：「宋仲基人呢？」，表示在海報上找不到Oppa的影子。相信宋仲基的粉絲都知道，他為了拍攝而特別留長頭髮，因此海報中央畫上大花面的「野人」正是宋仲基本人。

《阿斯達年代記》海報公開，一眼找到宋仲基嗎？（Facebook/@tvNDrama）

《阿斯達年代記》4大看點：

《阿斯達年代記》是一部以韓國古時代文明國家作為背景的人類史幻想劇，講述「阿斯達」中人之間的鬥爭，以及各神話英雄的愛情故事。而劇中飾演銀蟾一角的宋仲基，是一位受到詛咒而且會為「阿斯達」帶來災難的人，與飾演坦雅的金智媛會有愛情線的發展。是次劇組特意到汶萊取景，又把劇集分成三部播出，絕對是今年最值得期望的大製作之一。

《阿斯達編年史》將於下月1日開播，劇迷必定要緊貼直播！（Facebook/@tvNDrama）

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