宋慧喬IG突刪相　微博爆「宋宋夫婦」離婚因宋仲基疑似偷食？

「宋宋夫婦」宋慧喬和宋仲基2017年完婚，一直是大眾非常羨慕的一對俊男美女。不過近日有網民指，宋慧喬在個人Instagram上刪除多張照片，微博更有流傳指宋仲基疑似偷食，兩人已離婚的消息，令粉絲們非常震驚。

有中國網民早前率先在微博大爆，有韓國傳媒指宋慧喬在IG多次刪除照片，兩人疑似已經離婚。微博更附上宋仲基的偷食全紀錄，指小三是宋慧喬的閨密造型師，通過女方而搭上宋仲基。該網友更整合出宋仲基出軌的蛛絲馬跡，指去年10月宋慧喬在古巴拍攝韓劇《男朋友》時，小三故意在IG更新其他照片，意圖擾亂視線。可是這次宋慧喬到日本出差，小三卻完全不更新，指兩人已經到了肆無忌憚的地步。

有網民指宋慧喬在個人IG刪相，疑似已經與宋仲基離婚。（網上截圖）

微博流傳宋仲基偷食經過：

+ 11 + 10 + 9

不過對於「宋宋夫婦」已離婚一事，韓國傳媒當然並沒有報道之餘，粉絲更指責散播謠言的網民。而偷食消息亦只是在微博流傳，相信是因為中國網民未有翻牆查明事實，所以令離婚消息瘋傳。雖然宋慧喬的確有在IG上刪除照片，可是與老公宋仲基的婚照，以及兩人婚前的甜蜜照都仍在，可見兩人感情依舊甜蜜，只是虛驚一場。

當然「宋宋夫婦」並沒有離婚，消息實在令粉絲虛驚一場。（網上圖片）