陳瀅幫好朋友做姊妹接花球　跟神秘男子合照關係好close？

現年29歲的陳瀅（Jeannie）早前接受《香港01》記者訪問時指自己放假會回加拿大探婆婆，然後就會到夏威夷參加好朋友的婚禮，更是她第一次到夏威夷。不經不覺，原來已經到了她好朋友的大日子了，Jeannie在IG開心share婚禮的盛況，更在story分享了她接到花球的短片，看來Jeannie都玩得不亦樂乎呢！不過其中一個story就吸引了大家的注意，是Jeannie和一個男子合照，仲要寫住「dear furture husband」？

Jeannie和花球合影出post，不過就搞笑地寫到「嫁給我」！（Instagram@missjni）

未知是否因為Jeannie首次到夏威夷，所以心情好興奮，頻頻在IG發放「福利照」，她此行的目的其實還有一重任，就是為好朋友的婚禮做姊妹，見她上載了跟好朋友的合照，又興奮曬出自己接到花球的短片，見到她都笑到「見牙唔見眼」，她又寫到自己原來已經是第三次接到花球，又話唔知幾時到佢結婚呢，看來雖然被網民熱捧為女神，不過其實Jeannie都是跟凡人一樣有顆「恨嫁的心」呢。

Jeannie喺story post咗跟一名男生嘅合照，仲咁樣寫：「dear future husband（親愛的未來老公）」。（Instagram@missjni）

而令人關注的是Jeannie其中一個story的一張合照，是她跟一個男生的selfie，見她對鏡頭單眼笑，男生亦托頭微笑，Jeannie更寫上「dear future husband」，相信二人的關係應該好close。其實在Jeannie的IG出現過這個男生的身影，而男方也是藝人羅天宇的好友，去年他們大伙兒都有到嘉年華玩，前年又Jeannie又跟這個男友人和好姊妹何雁詩（Stephanie）和糖妹黃山怡等一齊去birthday trip，看來都會成日見面呢！

佢咃上年都一齊玩慈善活動㗎。（Instagram@missjni）

會成日一齊一班人慶祝生日，呢張相就係Stephanie 2016年post嘅，唔知佢哋係咪都識咗好耐呢？（Instagram@honganc）

點擊下圖睇吓Jeannie喺夏威夷嘅相︰