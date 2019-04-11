陳瀅男友要好食得?　女神爆擇偶條件：要為食但唔可以揀飲擇食

陳瀅（Jeannie）今日（11日）出席鐘錶活動，她指自己好少買錶給自己，笑言：「我好慳㗎，好驚買咁貴嘅嘢俾自己，我平時返工好難可以keep住戴，但自己鍾意買錶係因為鍾意送畀人。」而同日Jeanine也要趕去出席微博舉辦的頒獎禮，好自爆原來自己未攞過任何獎：「聽到呢個消息嘅時候呢，我雖然入行都有一段時間，但係我從來冇攞過獎，所以真係好開心，好似係第一個。」

Jeannie今日（11日）出席鐘錶發布活動。（劉智源攝）

Jeannie的新劇《廉政行動2019》剛剛出街，她說：「聽到反應好好，我都好開心，因為真係拍咗好長時間。始終每套劇播嘅時候都會擔心觀眾鍾唔鍾意睇，但依家就會自信啲囉。」Jeannie又話原來自己識打跆拳道，想嘗試拍戲做「打女」的滋味，無奈暫時都未識過，可能自己給人的感覺好似好脆弱。

Jeannie自爆自己原來還未是香港永久居民，她指如果置業收稅會貴點，自己剛剛買了物業送俾婆婆，非常孝順。（劉智源攝）

Jeannie早前已經否認跟拍檔陳家樂的緋聞，她指其實他們私底下好friend。不是家樂，那自言還是單身的她有什麼擇偶條件？她說：「我覺得要努力工作啦，唔可以懶啦，同埋要為食囉，因為我好鍾意食嘢，如果我同一個揀飲擇食嘅人一齊，就唔得。」