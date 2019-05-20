在澳門古蹟上塗鴉寫字為節目組安排　何猷君：願承擔法律責任

賭王何鴻燊之子何猷君上星期向內地名模女友奚夢瑤求婚成功，而二人在戀愛假想節目《愛的時差》的甜蜜片段再度被翻出，其中何猷君在古蹟上寫字的片段被指觸犯法例，昨晚（19日）他在IG發文道歉。

何猷君求婚當日所用的戒指盒。（微博圖片）

「戀愛巷」位於澳門文物建築大三巴之下。（微博圖片：@夏烈日炎炎）

求婚當日，何猷君手上的名牌戒指盒亦成為焦點，皆因他在這名貴的盒上親手寫了一句：「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」，並畫上「YES」和「NO」的方格，而這段文字其實正正就是出自《愛的時差》。二人上年到澳門的著名景點「戀愛巷」時，何猷君在牆壁上寫上這番話，雖然的確浪漫十足，但卻被網民指出「戀愛巷」在澳門文物建築大三巴之下，亦屬於澳門世界遺產城區之內，隨意在牆上塗鴉已經觸犯法例，最高可被罰款2萬元澳門元（19417港元）。

何猷君用marker在古蹟文物的牆上寫字，被指觸犯法例。（《愛的時差》片段截圖）

奚夢瑤當時相當冧。（《愛的時差》片段截圖）

過往行為受到多方面的指責和爭議，何猷君在IG正式道歉解釋當時所有的一切都是由節目組安排的：「節目組當時來到戀愛巷的時候提議了在牆上寫字這個環節，當時連馬克筆（marker）都是節目做準備的。當時的我沒思考太多，看到牆上已經有很多其他的留字就跟着寫上去了。」而他亦相當有承擔，表示做錯必定會承擔所有法律責任，並會以此為鑑，汲取教訓。