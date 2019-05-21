《半澤直樹》等足7年堺雅人終答允演續集　預2020東京奧運前首播

日本TBS經典劇集《半澤直樹》2013年播出時，平均收視高達28.7%，結局更創下劇集最高收視42.2%，當時《半澤直樹》不止在日本和亞洲人氣爆燈，主角堺雅人的台詞「以牙還牙，加倍奉還」更成為經典對白。近日當地傳媒報道，《半澤直樹》將會開拍續集，並於明年4月，2020東京奧運揭幕前首播，《半澤直樹》主角堺雅人、上戶彩等會參演續集，不過大奸角香川照之，以及其他配角則尚未確定會否回歸。

《半澤直樹》被傳明年4月播出續集。（《半澤直樹》劇照）

有傳聞指《半澤直樹》女主角上戶彩亦會參演。（視覺中國）

日本傳媒《週刊女性》指出，雖然《半澤直樹》播畢多年，但堺雅人一直未肯答允參演續集，因為堺雅人擔心續集無法超越《半澤直樹》，令他人氣下滑，直至近年堺雅人在演藝圈站穩陣腳，才決定參演《半澤直樹》續集。續集將會改編自《半澤直樹》原著系列第三集《失落世代的逆襲》，講述半澤直樹被貶到子公司後發生的故事，預計於2020年4月東京奧運前播出。

堺雅人的台詞「以牙還牙，加倍奉還」至今仍被廣為傳頌。（《半澤直樹》劇照）

《週刊女性》就開拍《半澤直樹》續集一事向TBS求證，TBS宣傳部表明：「對於節目編排沒有回應！」而《半澤直樹》原著作者池井戶潤則稱，自己只向電視台提供原作，對電視劇的製作並不知情。