Oricon News公布爆紅男星　日本國民票選《大叔的愛》田中圭奪冠

2018年尚餘不足10天，又係時候為今年演藝界埋單計數，不說香港，而是日本。放眼東瀛，由始至終，今年只得一個名字能夠由年頭紅到年尾，此人正是《大叔的愛》男主角田中圭。

由日本Oricon News主辦的「2018ブレイク俳優ランキング」（2018 Break 俳優Ranking，即2018年飛躍進步、爆紅男藝人排名），於10月25日至11月2日期間，在互聯網邀請全日本1000名，年齡介乎10多歲（10代）至50多歲（50代）的男女網民投票。結果今年憑BL劇《大叔的愛》而爆紅的「春田田」田中圭，以大熱姿態奪冠，同劇的「黑澤部長」吉田鋼太郎則揮低大批年輕演員成功殺入第10位，既是十大中年紀最大的一位（59歲），亦是罕有地有「50代」演員能夠躋身十大，參考過去5屆結果，只得5位「40代」演員入圍，分別是堺雅人、西島秀俊、マキタスポーツ（槙田雄司）、片桐仁以及瀧藤賢一，其餘皆為年輕男優，卻未見有「50代」藝人名字，足見《大叔的愛》一劇的威力。

田中圭（左）和吉田鋼太郎憑BL劇《大叔的愛》的氣勢在爆紅男星榜中奪第1位和第10位。（劇照）

其他曾打入十大的「40代」男星：

而飛躍進步第二名的男藝人，則是Johnny’s事務所男團King & Prince成員平野紫耀，今年他憑日劇《花樣男子Next Season～》飾演神樂木晴一角而爆紅。事實上，平野紫耀另一個人氣急升的原因，絕對是藉其所屬男團King & Prince的人氣推動。據日媒報道，2018年5月出道，短短7個月內，King & Prince已帶來16億日圓（折合約1.1億港元）收入，出道單曲《Cinderella Girl》首周熱賣57.7萬張（繼2006年KAT-TUN出道後12年來首隊「出道即破50萬銷量」的男團）、第二張單曲《Memorial》首周也賣出逾40萬張，銷量驚人，今年的新人王非他們莫屬，亦因為Johnny’s事務所近年行衰運（SMAP解散、TOKIO成員山口達也被爆性侵……）難怪外界稱King & Prince為「Johnny’s救星」！

排第2的平野紫耀今年他日劇《花樣男子Next Season～》飾演神樂木晴一角而爆紅。（劇集畫面）

由NHK製作的晨間劇，雖然每集僅播15分鐘，然後向來都有捧場客，收視「閒閒哋」過20％，所以過去很多參演的藝人，都會人氣急升，已於9月底播畢的《一半，藍色。》，除了令女主角永野芽郁成為「飛躍國民女優」（奪得2018年Oricon News爆紅女星冠軍）之外，劇中兩大男角現年31歲的中村倫也和23歲的志尊淳一樣入屋，結果在十大裏排名第3及第4。第5位是參演電影《銀魂2：規矩是為了被打破而存在》的24歲靚仔「小鮮肉」吉澤亮，他今年憑與波瑠合演的日劇《Survival Wedding》而獲得不少女粉絲支持，事實上，早前日本潮流雜誌《ViVi》公布2018下半年度的「國寶級美男」，也是由他奪得冠軍寶座。

上半年的「國寶級美男」是誰？就是排在Oricon爆紅男星第6位、年僅22歲、資深演員千葉真一與第二任太太所生的兒子新田真劍佑，乃十大中年紀最輕一人，他有「正統派美男」之稱，有份演出的荷李活電影《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）今年上映，憑其俊俏外表及人脈，2019年絕對有力再上。至於第7位至第9位，分別是憑《Good Doctor》獲讚演技有進歲的山崎賢人、因為爆笑日劇《今日我至叻！！》（今日から俺は!!、台譯：我是大哥大！！） 而令觀眾留下深刻印象的賀來賢人，以及曾參演日劇《高嶺之花》和深夜劇《可愛萬歲》（プリティが多すぎる）的「終極童顏」千葉雄大。留意，Oricon有列出不同年齡群組的投票意向，平野紫耀在「10代」成功力壓第2的田中圭奪第一，而田中圭則在其餘4個群眾皆獲第一，所以今次成為爆紅男星冠軍絕對實至名歸。

【國寶級美男】新田真劍佑吉澤亮再上榜 上演正統派美男的逆襲

新田真劍佑奪第6位。（Instagram）

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