18歲小鮮肉王源室內食煙惹眾怒　網友：作為偶像應注意自己的言行

內地小鮮肉團體TFBOYS出道以來一直備受矚目，由最初飽受爭議，到人氣高企，一舉一動都被無限放大，小小年紀就經歷了不少是非，實屬不易。

日前，TFboys成員之一的王源與賈乃亮、楊超越等人於日式餐廳飯聚，期間王源密密食煙，吞雲吐霧，手法純熟，似足一名「老煙鏟」。有關畫面傳開之後，王源食煙的話題即刻在網絡引起熱議。

其實不少藝人都會食煙，而且王源已經18歲，是成年人，食煙也很正常，為什麼會引起大家大肆討論呢？

第一，王源雖然人仔細細，但曾以「聯合國兒童基金會青年教育大使」以及「中國青年代表」身份兩度參與聯合國舉辦的青年論壇，形象相當正面，2017年更被美國雜誌《時代》（TIME）評選為「最具影響力青少年」之一，所以被拍到食煙可以說顛覆了他在大家心目中陽光乖巧的形象。

第二，北京市明令室內禁止吸煙。北京控煙協會指出：「因為二手煙是會對別人造成危害的，在室內肯定是不允許的，是違法的。而且這種公眾人物大家都很關注，青少年的偶像，所以他的示範作用特別重要，希望他們好自為之，自己尊重自己的社會形象，希望他正視這個錯誤，主動出來承認道歉，而且應該接受處罰。」

王源因在室內食煙而引起熱議，事後他立即向大眾公開道歉。（微博圖片）

事後，王源也第一時間在微博發文向大眾道歉：「對不起！這件事讓我深刻反思了自己的行為，對自己造成的不良社會影響，我感到十分抱歉和愧疚，很抱歉我做了一個錯誤的示範，我會承擔相應的責任並接受處罰。作為一名公眾人物，我今後一定會更加注重自身的言行，希望大家不要效仿我的錯誤行為。再次向大家道歉，我一定會以此為鑒，成為更好的大人。」

大部份網友與粉絲接受王源的道歉之餘，也紛紛對其進行勸誡，大家認為藝人平時壓力大可以理解，但可以通過做運動的方式減壓，在室內吸煙就是不對，作為偶像應該注意自己的言行與影響，希望他能夠知錯就改，而不少粉絲對王源亦大失所望，表示要「脫粉」，不過也有網友認為太小題大做。

王源向大家公開致歉。（微博截圖@TFBOYS-王源）

王源一直以陽光積極、乖巧正面的形象示人。（微博@TFBOYS-王源）

事實上，這不是王源首次因失當行為道歉，去年年尾，他與內地演員魏大勛翻欄杆被人拍到，期間王源還差點被欄杆卡住，之後他也微博公開道歉，表明要嚴以律己，望大家監督，想不到未夠半年時間，又因室內吸煙再次向大眾道歉，令不少人覺得他人設已經崩塌。

除了室內食煙，王源去年也因翻欄杆而公開道歉。（微博@TFBOYS-王源）

令人尷尬的是，另一成員易烊千璽是世界衛生組織的禁煙大使，不少網友拿出兩人作對比。雖然同為TFBOYS成員，不過粉絲表示，三人經常都分開活動，而且食煙純屬個人行為，沒有必要牽涉隊員。

易烊千璽擅長跳舞，除了綜藝節目之外，也有拍劇工作。（微博@TFBOYS-易烊千璽）