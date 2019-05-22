與鄧麗欣拍新戲《殘影空間》　凌文龍片場慶生：好驚喜好開心！

鄧麗欣（Stephy）、姜皓文和凌文龍等前日（20/5）為新戲《殘影空間》到新界一個老人院開工。適逢前日是凌文龍33歲生日正日，劇組特地送上生日蛋糕兼唱生日歌為他慶祝，凌文龍坦言在老人院過生日既特別又感動︰「本身我諗住嚟開工，準備心情去演今次呢個失衡有精神病患的角色，真係冇諗過食飯時有人同我慶祝生日，好驚喜好開心，全部人同我一齊慶祝係好感動，但之後又要回復心情，準備去演一個唔太開心的角色。」

鄧麗欣和凌文龍最近正忙拍新戲《殘影空間》。（受訪者提供）

凌文龍透露過往在香港話劇團排練時，亦曾撞正自己正日生日，問到收工後會否和家人食生日飯，他直言自己甚少去慶祝︰「其實現在好少特別同屋企人慶祝，自己冇咩慶祝活動，生日當然有特別意義，但我每日都幾開心，所以生日冇話需要特別慶祝。」

他指平時與家人經常食飯，藉此維繫感情，他表示︰「屋企人都會問我忙唔忙，會唔會返屋企食飯，佢哋知我生日要開工，都話唔緊要，之後再補食飯慶祝。其實屋企飯成日都會返去食，呢一樣係我同屋企人維繫感情會做嘅事，所以唔會只有生日先會返去食飯。」此外，提到今年生日願望，他表示︰「希望自己做緊的創作和不同的作品，可以影響到文化和社會，呢個係我喜歡做戲劇的心願。」