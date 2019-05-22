傳郭子豪暗撻港姐鄧卓殷　澄清與舊愛分手：唔涉及任何小三

27歲的郭子豪今日被爆背住拍拖3年的圈外女友Karen偷食24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），二人更被影到秘密睇租盤，疑似要共築愛巢！

出身富裕家庭的郭子豪早前涉酒駕被捕，昨日（21日）案件於九龍城裁判法院提堂，他獲准保釋候審。怎料，一波未平一波又起！他今日被爆出瞞住圈外靚女友Karen暗撻Amber，報道更指二人年初一齊拍《娛樂玩家》之後暗撻，早在4月更曾經有網友發現郭子豪趁Karen身在美國工作時，曾與個子矮小的女仔，出埠玩。而上月郭子豪仍被影到拖住Karen出街，被指分身有術。

郭子豪年初與Amber一同出席公開活動！（葉志明攝）

二人相談甚歡！（葉志明攝）

與Karen拍拖3年！（IG圖片）

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而Amber上年參選時亦曾自爆有一位拍拖6年的異地戀男友，但在今年4月她又再爆與男友遠距離戀愛告終，當時她更指需要時間去慢慢來平復，唯有寄情工作！想不到，事隔不久Amber已迅速忘記情傷，更被傳媒影到孖住疑似新歡郭子豪睇樓築愛巢！而郭子豪更被睇樓後，馬不停蹄揸車趕去大坑搵Karen！

郭子豪剛在庭上承認酒駕，押後三周宣判！（圖片來源：視覺中國）

Amber早前透露獲公司安排客串《愛回家》！（梁碧玲攝）

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對此，郭子豪接受《香港01》訪問時，就稱不回應！但問到他與Karen的關係時，他就強調：「分咗手，同埋唔涉及『小三』，呢啲說話好難聽！（分咗手幾耐？）唔回應啦。」，疑似默認與Amber的關係。他更在IG Story寫道：「因為牽涉圈外人，又不是什麼喜訊，一直沒有宣布自己的status。我和她已經分手有一段時間。多謝傳媒朋友關心，但希望俾少少空間，最近已經發生咗好多事。感激感激。」

郭子豪就話唔回應啦！（IG圖片）