Sulli雪莉又再真空上陣　韓國網民頂唔順：周圍啲人覺得唔好意思

近日有傳韓國女團f(x)將會時隔三年合體，現身8月舉行的SMTOWN東京演唱會，MeU（f(x)粉絲）均引頸以待。與此同時，前f(x)成員Sulli雪莉的言行舉止依舊受關注，今日（22/5）Sulli雪莉透過Instagram發布影片，一眾網民發現雪莉再次真空上陣，再次引起韓國網民嘩然，因而令雪莉又一次登上韓國熱門搜尋。

Sulli雪莉的影片今日再引起中韓網民爭議。（IG：@jelly_jilli ）

在影片中，穿上粉紅色背心的雪莉展露微笑，在鏡頭面前戴鴨舌帽，不過更引人注目的是，雪莉明顯沒有佩戴胸圍，而過往雪莉亦多次分享真空自拍，即使受到外界猛烈批評，雪莉依然故我，沒有刪除照片，甚至曾在直播明言「最討厭被人視線強姦」。同樣，雪莉今次發布影片後，依然若無其事上傳照片，包括與演員李聖旻的合照、電影《Real》的拍攝花絮，以及雪莉的自拍照。

Sulli雪莉真空直播飲酒 High爆狂曬中英文：我沒有醉！

Sulli雪莉緊身上衣響應No Bra 性感躺草地解放：冬天不要來

雪莉明顯真空拍片，事後亦沒有刪除（IG：@jelly_jilli ）

雪莉今日同時登上韓國網站Naver和內地微博的熱門搜尋榜第一位，有不少媒體報道雪莉真空拍片的消息。有韓國網民批評：「即使長得再帥的男人，穿上緊身衣在街上昂首闊步，女人也不會垂涎三尺而是迴避視線，男人也一樣，你自己很舒服，乳頭浮現出來，周圍的人多不好意思啊？」但粉絲則力撐雪莉：「很開心可以見到你充滿自信和歡樂」、「我愛保持真我的你」等。

雪莉影片逐格睇

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雪莉今日同時登上韓國網站Naver和內地微博的熱門搜尋榜第一位，有不少媒體報道雪莉真空拍片的消息。有韓國網民批評：「即使長得再帥的男人，穿上緊身衣在街上昂首闊步，女人也不會垂涎三尺而是迴避視線，男人也一樣，你自己很舒服，乳頭浮現出來，周圍的人多不好意思啊？」但粉絲則力撐雪莉：「很開心可以見到你充滿自信和歡樂」、「我愛保持真我的你」等。

今日下午，雪莉登上韓國網站Naver熱門搜尋第一名。（Naver截圖）

內地方面，「雪莉ins」亦佔據實時熱搜榜第一名。（微博截圖）

Sulli雪莉之後依然故我，向粉絲分享自拍照。（IG：@jelly_jilli ）

Sulli雪莉近照