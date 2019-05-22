郭子豪被踢爆出軌港姐鄧卓殷　正印暗寸：不再心軟！

郭子豪今被傳媒踢爆背住圈外女友Karen暗撻24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）後，他即在IG Story發文宣布與Karen已經分手有一段時間！郭子豪回覆《香港01》時，更再三強調二人分手原因不涉及第三者。但Karen在IG就發文反撃郭子豪，更暗指他為了自保，用成千上萬的謊言掩蓋過錯！

郭子豪與圈外女友Karen拍拖三年，二人不時被影到十指緊扣行街，郭子豪的車牌更用二人英文名的縮寫「AKY」，愛得相當甜蜜！直到今年4月，曾經有網友發現郭子豪趁Karen身在美國工作時，與個子矮小的女仔出埠玩。此後，郭子豪依然被影到拖實Karen出街。

傳郭子豪暗撻港姐鄧卓殷 澄清與舊愛分手：唔涉及任何小三

正印Karen暗指郭子豪講大話！（IG圖片）

Amber被傳是第三者!(IG圖片)

事隔不久，郭子豪又被影到Amber秘密睇租盤，疑似要共築愛巢！對於自己與Amber的關係，郭子豪就表示：「分咗手，同埋唔涉及『小三』，呢啲說話好難聽！（分咗手幾耐？）唔回應啦。」，疑似默認與Amber的關係。

郭子豪發文稱與Karen分手一段時間！(IG截圖)

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而正印Karen就在IG疑似大爆郭子豪講大話，並指：「總是自私 口說很愛你，下一秒為了自保 用成千上萬的謊言掩飾自己的過錯。盲目信任最終只換來更多傷害。寬恕是為了放過自己，別使自己那心累，不再心軟。」而被指是「第三者」Amber至今未有回覆。

女方發文暗串!(IG截圖)

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