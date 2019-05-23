真人騷《媽媽唔易"造"》親解不育問題　話題十足有望再掀「高潮」

TVB製作的真人騷每次都話題十足，繼《求愛大作戰》、《沒女大翻身》、《有樓萬事足》和《蝸居宅急變》等，由無綫電視非戲劇分部經理暨節目監製張志明和岑應合作的全新節目《媽媽唔易"造"》，將會安排羅霖、吳日言、吳文忻和董敏莉等藝人就各樣生育問題進行探討，為大家一一解開生育迷與思。

當年在《有樓萬事足》中，一句「有樓有高潮」轟動全城，至今令人難忘！而在《媽媽唔易"造"》將繼續探討現今社會熱話──「生B」，相當貼地。問到節目構思，張志明解釋：「近年好多人遲婚或者想要小朋友嘅時候，發現自己年紀太大已經好難生育，咁啱身邊有同事都好想生，一直都想試人工受孕，咁橫掂都係我就叫佢做埋資料搜集，睇吓台灣同泰國等地人工受孕嘅資料，所以都足足籌備咗年幾！另外，好似黃澤鋒太太陳麗麗雖然52歲，冇做人工受孕情況下都懷孕，都會講到，所以今次節目好完整。」

多位超級媽媽將大談生B歷程！（梁碧玲攝）

藝人黃澤鋒早前宣布52歲的太太成功懷孕，亦掀起不少話題！（梁碧玲攝）

《媽媽唔易"造"》中更會分享素人和藝人在生兒育女過程中的親身經歷，問到哪一個案例最吸睛時，張志明就稱：「一蚊Joe（游莨維）的個案比較特別，大家可以留意吓，而且佢哋真係好大膽。」而他更率先透露下一輯的真人騷有望以「美魔女」做主題。

張志明稱不能錯過一蚊Joe的個案！（梁碧玲攝）

二人又一力作！（梁碧玲攝）