奚夢瑤本抗拒被高調求婚　何猷君︰是我們一輩子的回憶

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君今月13日向內地名模奚夢瑤求婚，猷君準備了一場驚喜求婚儀式給女主角， 例如將三層的商場全線封閉，更動用9萬9千99朵玫瑰佈置現場，還有粉紅城堡、佈景板等佈置，都相當有派頭，但網上的評價就不一，有人為他們感到快樂，但也有批評指求婚儀式太高調，更被指土豪等。日前奚夢瑤就在被求婚後向傳媒透露自己的看法。

奚夢瑤一講起猷君就難掩幸福之情，她指猷君重視節日，自己就比較務實。（微博圖片）

奚夢瑤在《康城影展》出席品牌活動時，與傳媒大談自己被求婚後的煩惱，她透露自己對網民的評論也感到有點困擾，因為網民又質疑她「買熱搜」（意指︰有些人採用不正當手段上熱搜），讓她頓時感到百口莫辯。

奚夢瑤坦言求婚過後心情上有困擾。（視覺中國）

不過她也在訪談中透露自己對求婚儀式的看法，在事前其實她不小心知道猷君會在公共的地方高調求婚，當下她也有跟對方溝通一下，因為她並不想引起外界太多的關注和討論，但當時猷君的一句就把奚夢瑤給打動了，「我希望等到我們60歲、70歲的時候，回想起來，那一刻的幸福感是我們這一輩子沒有缺失到的，而且是我們一輩子的回憶，是最甜蜜的，不要說是因為當時介意別人的感受，而在人生中有一次遺憾。」奚夢瑤被這一句打敗後，就心想︰「好的。」談到此段回憶時，奚夢瑤也甜蜜地笑，難掩幸福之情。

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