馬東石自爆下年結婚？　31歲女友藝正花被稱「韓國最美健身教練」

2016年因拍攝電影《屍殺列車》而打響名堂的馬東石（馬東錫），同年與小17歲的女朋友藝正花認愛，但當時因兩人年齡相差甚大而受到不少批評。近日馬東石在在法國出席第72屆康城影展時，閒談間透露自己有下年結婚的想法，但沒想到所屬公司Day Dream娛樂竟立即出面否認？

馬東石昨天（23日）現身康城影展，為電影《惡人傳》做宣傳。在與記者的共進午餐的閒談間，馬東石被問到有關結婚的話題，他提及有想盡快結婚的想法，希望能夠在明年進行而引起了關注。可是4小時後，馬東石公司竟發聲明指兩人未有具體的結婚計劃，甚至單方面要求傳媒把新聞下架，表示不想因閒聊間的對話而引起誤會，表明有確實消息時便會再通過媒體發布。對於公司突然的行為，網民反應覺得非常諷刺。

馬東石日前參加康城影展，向記者透露了下年想結婚的想法。（NEWS1）

馬東石IG只追蹤女友一人，閃到不得了。（網上截圖）

+ 5 + 4 + 3

另一邊，馬東石女友藝正花又再一次成為話題。前美式足球國家隊教練出身的藝正花，又被稱為「韓國最美健身教練」，由於與現年48歲的馬東石相差17年，加上有指女方母親比男友只大三年，因而認愛時受到不少反對聲音，兩人更多次傳出分手。藝正花有着玲瓏浮凸的身材和一對大長腿，但就曾惹來修圖的質疑，而她近年亦轉型做演員，曾參與男友主演的電影《犯罪城市》。婚訊傳出後，不少粉絲到藝正花IG上恭喜她，可是網民發現她已經兩年沒有更新IG，希望藝正花能盡快回歸SNS。

藝正花被稱為「韓國最美健身教練」，不時在IG大曬身材。（IG/@ yejunghwa）