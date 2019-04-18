【Marvel】馬東石首次演出　有望跟安祖蓮娜祖莉合演《Eternals》

Marvel總裁Kevin Feige早前確定新作品《Eternals》會在今年開拍，2020年上映，去年底已為《Eternals》兩位角色Karen和Piper進行選角，有傳《Eternals》更會出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的彩蛋，今次《復仇者4》不單單止是一個10年系列的完結，更會帶出MCU第4階段的新一頁！

Marvel MCU第4階段新作品《Eternals》將會2020年上映。（網上圖片）

早前有消息傳出荷里活超級巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）將會加盟由亞裔女導演Chloe Zhao執導的《Eternals》，首次出現在超級英雄電影當中。今日（18日）韓國方面又有最新消息傳出，有消息指韓國「最強大叔」馬東石也會參演《Eternals》，不過馬東石所屬經理人公司小心表示「目前仍然等待Marvel方面的回覆」的立場，但已經成功引起廣大粉絲的關注！兩人或許有機會合作一番！

《屍殺列車》在康城影展中，為全世界的觀眾留下了深刻的印象，同時提早大家對他的關注。（網上圖片）

不過外媒The Wrap昨日（17日）已公布馬東石將會參演《Eternals》的消息，雖然目前仍未公開馬東石所擔任的角色，但在報導中提及他在2016演出的《屍殺列車》和代表作《犯罪都市》、《神臂大叔》和《憤怒的公牛》。

《Eternals》講述永恆族擁有強大超能力以及近乎長生不死。（網上圖片）

《Eternals》是一套講述擁有強大超能力以及近乎長生不死族類的電影，「Eternals」永恆族由 Celestials天神族創造，生存力極強，對手是強大的 The Deviants 變異族，而在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）和《復仇者4》中出現的大反派魁隆正是擁有兩族的血統。

《Eternals》講述永恆族擁有強大超能力以及近乎長生不死。（網上圖片）

其實馬東石同樣擁有美國國籍，他於1990年移民美國，就讀於美國哥倫布州立大學體育系，英語十分流利，2000年搬到洛杉磯，又於2015年客串Netflix電視劇《超感8人組》（Sense8），同劇更有知名韓國女演員裴斗娜，而馬東石雖然在劇中飾演私人會所保鏢，僅出現短短幾秒鐘，經已顯露出他流利的英文能力，相信Marvel也是看中他能打能演又操流行英文的能力，所以邀請他加入MCU！

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