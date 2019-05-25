【阿嬌婚變】傳分居被批「婚結得不值」　阿嬌上貼兩張圖作出反擊

去年阿嬌（鍾欣潼）下嫁台灣男友有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，繼他們先在美國洛杉磯舉行婚前派對之後，就選擇在香港註冊結婚並於西九龍的The Ritz-Carlton Hong Kong 大排筳席宴客，在眾多親友的祝福下正式成為賴太太。

阿嬌在去年於洛杉磯舉行婚前派對。

但萬萬沒想到他們新婚近一年時間，網上就相繼瘋傳他們婚變消息，據內地媒體指出他們婚後生活並不幸福，而且婚後他們一直只是租屋住，各有各忙目前二人處於分居狀態，被批「婚結得不值」。面對外界的流言阿嬌至今仍無作出回應，不過就在社交網站上貼兩張照片直接作出反擊，力證婚姻生活過得非常美滿。

阿嬌在香港註冊正式成為賴太太。（梁碧玲攝）

阿嬌懶理婚變傳聞，就在近日適逢老公賴弘國30歲的生日，她就精心準備為老公慶生，更特別訂製了一款七彩繽紛的生日蛋糕，上頭寫著「Super Man」，肯定了老公在自己心中地位就猶如超人般如此Man Power。眼見二人同穿黑色休閒服頭貼頭合照恩愛十足，笑容滿臉看來感情依舊甜蜜。事後，阿嬌就上貼另一張婚照留言：「咁快就一年啦，開心的時光過得特別快，希望和你白頭到老。」短短24個字就知道她過得開心幸福，彷彿間接回應了婚變話題。不少粉絲都送上祝福，希望他們幸福快樂盡快生一對Twins。