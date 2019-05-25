【奔跑吧】王彥霖意外「露鳥」？　微博熱搜榜急刪截圖傳聞似層層

自從出演《延禧》之後，阿佘參加了不少內地的綜藝節目，真實又幽默的表現圈粉無數，相當玩得。在今次的「泥潭拯救戰」中，阿佘與李晨一組，要率先掛在繩索上的「大豬蹄子」攬枕，才能解救被困氣球屋中的觀眾。阿佘在泥潭中拋離偶像包袱，為爭奪攬枕拼盡全力，毫不手軟。她與吳謹言、黃旭熙將王彥霖撲倒在泥潭中，用手將對方的頭往泥中按，加上其他兩人壓制，王彥霖完全無法動彈，只可以連叫數聲「我給詩曼！我給詩曼！」求饒。

阿佘將王彥霖的頭按入泥中的一幕令在場的嘉賓與網友都狂笑不止。（《奔跑吧》截圖）

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網友們見到這一幕大笑不止，笑言「嫻妃娘娘」上身，令人想起她拉著高貴妃（譚卓飾）照鏡的畫面，大家還配上字幕，製作出多個表情包，非常搞笑。齊齊誇讚阿佘戰鬥力強，笑言「畢竟做過皇后」、「這也太爺們了，感覺大吃一驚」、「好剛一女的，娘娘威武」等等。

大家有無覺得按頭一幕似曾相識呢？（微博@星探扒皮）

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而阿佘在節目播出之前，也在微博寫到：「千萬不要欺負我，否則按頭如下：」並附上網友們的P圖，以示「警告」。

阿佘在綜藝節目非常玩得。（微博截圖@佘詩曼Charmaine）

不過，網友對於今集的另一個討論熱點，是指一眾節目嘉賓慌亂中搶攬枕時，王彥霖疑似走光，竟然露出下半身敏感位置，更一度登上微博熱搜，但很快便在熱搜榜消失，眾所周知，如果傳聞歸傳聞，本應相安無事，惟微博將此則消息於熱搜榜刪走，就格外顯得不尋常，於是「露鳥」傳聞愈演愈烈。

網友討論王彥霖疑似露出紅圈中關鍵部位。（微博@我我我不是結結結巴）

事後不少網友指出所謂的「走光」，技術上根本不可能發生，其實是大家爭搶的道具 —— 貌似《延禧》內那個「大豬蹄子」的攬枕，兩者顏色相同，而且所有人都穿的工裝防水褲，裏三層外三層，完全密封，幾乎無可能會有上述情況出現，整件事純屬誤會，更笑言「王彥霖被『大豬蹄子』害慘了」、「這要是真的得多痛」、「笑死我了，怎麼可能」等。

大家搶奪的攬枕就是如圖阿佘拿著的那件物品。（《奔跑吧》截圖）