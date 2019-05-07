【法證先鋒】佘詩曼曾因雞仔聲被嫌棄　內地節目獻唱雪前恥

最近在深宵時段重播的TVB經典查案劇《法證先鋒》系列，自播出以來一直深受劇迷歡迎。劇中除了推理環節緊張刺激之外，角色之間的感情關係也備受關注。飾演Madam Ma的佘詩曼（阿佘），與鄭嘉穎在劇中飾演情侶，兩人在劇中有不少甜蜜戲份，不少觀眾都非常喜歡這一Pair。每當有兩人的感情戲時，就會播出插曲《等你》，而這首歌曲正正就是阿佘主唱的！

《法證先鋒II》最近在TVB深宵時段重播，吸引不少觀眾捧場。（網上圖片）

在劇中飾演重案組高級督察的阿佘，查案技巧一流，她也完美演繹出Madam Ma風姿颯爽的一面。雖然阿佘的演技受到一致好評，但其實她當初獻唱《等你》時飽受質疑，有網友指她唱歌時像讀對白，甚至說她唱歌像Rap，令人難受，不過當時拍檔歐陽震華都有力撐阿佘唱歌有板有眼，不會走音。

阿佘同鄭嘉穎在劇中飾演情侶，最後大團圓結局！（影片截圖）

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其實阿佘曾獻唱不少劇集歌曲，包括與馬浚偉合唱的《帝女芳魂》、《火舞黃沙》的片尾曲《黃沙中的戀人》、《鳳凰四重奏》的主題曲及片尾曲等，當時更有報道指黎姿與阿佘曾經爭住唱《黃沙中的戀人》，但最後爭輸，更指曾出唱片的黎姿不忿敗於唱歌新丁阿佘手下，還批評阿佘的聲線是雞仔聲。

阿佘曾與馬浚偉拍攝《帝女花》，兩人還合唱主題曲《帝女芳魂》。（電視截圖）

阿佘憑內地劇集《延禧攻略》人氣急升，劇中飾演奸險的嫺妃獲讚演技出色。（微博圖片）

近年積極在內地發展的阿佘，去年憑藉宮鬥劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地，當她與拍檔秦嵐、吳謹言同許凱參加綜藝節目《快樂大本營》時，阿佘更難得開金口唱歌，演繹Twins的《下一站天后》，甜美的歌聲引來現場觀眾掌聲不斷，不少網友都讚好！而在內地人氣爆燈的阿佘，更頻頻獲邀上各大電視台的晚會，在東方衛視中秋晚會上，她完美演繹了一首《沒那麼簡單》，極富磁性的歌喉讓大家驚艷，清晰的咬字也引來一致讚嘆。阿佘也曾在央視中秋晚會舞台上獻唱一曲《遇見》，不少粉絲都大讚她歌聲完美！

去年阿佘同《延禧攻略》一眾拍檔上內地節目《快樂大本營》，即場獻唱《下一站天后》。（影片截圖）

阿佘曾在央視中秋晚會舞台上獻唱《遇見》，獲粉絲大讚歌聲完美。（影片截圖）

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阿佘1997年參選港姐獲得季軍後就被TVB力捧，先後擔正拍攝劇集《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》等，但就在演出《雪山飛狐》時被批發音有問題，甚至指她演技差兼雞仔聲。為了改變在觀眾心目中的印象，阿佘開始練習自己的發音，大聲讀報紙，糾正發音，聲音大到連鄰居都聽到。經過了長達半年的練習，她終於改變了自己的發音。如今阿佘在內地節目獻唱備受好評，相信她也下了不少苦功！

在內地擁有超高人氣的阿佘，頻頻獲邀上綜藝節目。（微博圖片）

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