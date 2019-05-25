學霸「洛基」係超級暖男　用手語跟聽障粉絲溝通獲大讚親民

英國男神湯‧希丹斯頓（Tom Hiddleston）於《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影中飾演俏皮狡猾卻又重兄弟情義的「洛基」（Loki），英倫貴公子的氣質令他收穫不少粉絲。現實中的他不僅是一個精通6國語言的學霸，更是一位暖男，日前他被拍到對聽障粉絲的超貼心舉動，獲粉絲大讚。

Tom Hiddleston於《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影中飾演俏皮狡猾卻又重兄弟情義的「洛基」（Loki），現實中他不僅是一名學霸，還是暖男。（《復仇者聯盟》劇照）

Tom Hiddleston以手語與聽障粉絲溝通，答謝她的支持。（Twitter影片截圖）

Twitter最近流傳一段Tom Hiddleston在劇場外見粉絲的短片，當時穿着白色T恤的他發現其中一名粉絲有聽障，他便立刻轉以手語與對方溝通，這個過程被其他粉絲拍下來，並放上Twitter，有人翻譯Tom Hiddleston的說話：「你好，我是Tom，多謝你！」令人驚嘆他唔止靚仔，而且這麼貼心又有才華。

有網民翻譯Tom Hiddleston的說話：「你好，我是Tom，多謝你！」，他還很有禮貌地與粉絲道別。（Twitter截圖）

其實Tom Hiddleston 平日對粉絲已經非常體貼，每次對於久候自己的粉絲都有求必應，擁抱合照來者不拒。

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Tom Hiddleston畢業於貴族名校伊頓公學（Eton College），威廉王子（Prince William）的校友，大學於劍橋彭布羅克學院（Pembroke College, Cambridge）修讀古典文學，而且他極具語言天份，除了母語英文之外，他還精通意大利文、古希臘語、德文、法文、西班牙文，原來他連手語都識，不止高學歷還高情操，仲要咁靚仔，真是非常有魅力！