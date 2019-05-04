【復仇者聯盟4】羅拔唐尼獲粉絲聲援進軍奧斯卡：他值得獲提名

漫威電影宇宙（MCU）10年21部電影，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），可以說是史上最令戲迷期待的電影。作為MCU第1部電影《鐵甲奇俠》主角，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）可說是開創盛世皇朝的功臣，來到最終章，大批粉絲在Twitter 敲碗聲援羅拔唐尼值得擁有一個奧斯卡提名，外國媒體亦開始討論他以這個經典角色進軍奧斯卡的可能性。

羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠開啟MCU盛世，他與角色早已二合為一，粉絲們認為他值得入圍奧斯卡角逐演員獎項。（網上圖片）

今年初《黑豹》獲奧斯卡7項提名，當中包括最佳影片，成為首套問鼎奧斯卡最佳電影的超級英雄片，最後更捧回3個大獎。預期迪士尼也會為《復仇者聯盟：終局之戰》盛大造勢，望能再下一城，獲得提名機會。

回想當初，MCU是一個沒人看好的計畫，沒有人願意接拍，Marvel Studios 冒險起用曾經濫用藥物服刑的羅拔唐尼，首部電影創下佳績，羅拔唐尼和Marvel Studios一起谷底反彈，開啟第一階段宇宙，MCU成為最賣座的電影系列，羅拔唐尼位列最受歡迎男星之一。在影迷心目中，他早已與鐵甲奇俠二合為一。

羅拔唐尼與Marvel Studios 一起從谷底反彈。（IG圖片）

很多人都認為羅拔唐尼應有一個以鐵甲奇俠一角入圍奧斯卡的機會，因為他對於MCU來說具有超凡的意義。目前在超級英雄電影中，只有希夫烈格（Heath Ledger）憑藉在《蝙蝠俠──黑夜之神》飾演「小丑」一角入圍並成功奪得奧斯卡最佳男配角獎，若羅拔唐尼能夠入圍，可令MCU再添光環，於演員獎上爭一個名銜。

雖然《黑豹》獲得多項奧斯卡提名，但其實所有提名只要都是技術獎項，戲中所有演員都沒能躋進入圍名單，雖然羅拔唐尼少年成名，又曾獲無數演技大獎，但畢竟超級英雄電影一直很少獲奧斯卡青睞，加上在《終局之戰》中，實在太大堆頭，即使羅拔唐尼作為電影主角，似乎未能充分發揮演技，所以他獲奧斯卡提名的機會，似乎未必很大。