否認戀上郭子豪睇樓築愛巢　 鄧卓殷：我哋係基督教友關係！

應屆港姐亞軍鄧卓殷（Amber)今日（25/5）現身將軍澳電視城出席無綫《公益金萬眾同心50年》拜神儀式。日前報導指Amber秘撻郭子豪，二人更被影到秘密「同車」睇樓盤，疑似共築愛巢，報導更直指Amber是第三者，並介入男方感情事，事後男方出來澄清早已跟拍拖3年前女友Karen分開，分手原因並不涉及第三者。

傳郭子豪暗撻港姐鄧卓殷 澄清與舊愛分手：唔涉及任何小三

鄧卓殷今晚會為《公益金萬眾同心50年》活動，表演花式跳繩項目籌款。（陳志嵐攝）

Amber接受《香港01》訪問時說：「其實我宜家同郭子豪係基督教友關係，我哋之前拍嘢時認識，大家都一路都有保持聯絡，佢會同我分享佢在生活上一啲煩惱，及在工作上遇到嘅壓力，有見及此我就帶佢返教會，認為宗教可以幫到佢。」

暗摓郭子豪新聞報導出街後，Amber表示心情並沒有因此而受到影響。（陳志嵐攝）

至於報導指睇樓共築愛巢，Amber就話：「當日早上我哋係一齊返教會，然後佢話去睇樓，我就陪佢去一齊睇，至於佢因咩事去租樓我就冇了解過。」（知唔知道佢有女朋友？）「佢感情嘅嘢，我都真係唔係好清楚，佢嘅感情要問返佢會比較清楚。」（郭子豪有冇表態想追你？）「對於感情方面你都係問返佢，我哋係一齊返教會囉。」Amber提到與拍拖6年男友分手因由，全因分隔異地感情轉淡，並表示今年4月已經分手一段時間，至於分手多久，Amber以私人理由不方便透露。