【倚天屠龍記】祝緒丹五套劇輕鬆上位　無論時裝古裝都屬女神級

最近TVB熱播的《倚天屠龍記》收視一直向上，幾位主角亦開始被港人認識，其中倩演周芷若一角的祝緒丹更人氣急升，成為內地網民的新寵兒。而祝緒丹最近煞科新民國劇《一身孤注擲溫柔》，其文初造型照曝光，又再次展現其女神的新一面！

祝緒丹近來爆紅，女神模樣受網民力捧。（微博＠祝緒丹）

祝緒丹於1992年出生於黑龍江齊齊哈爾，畢業於中央戲劇學院，畢業後便加入楊冪旗下的公司。在2013年拍下她首部迷你劇《臥底前傳之姐妹篇》，直到2016年參演《英雄訣》開始為人所識，在《三生三世十里桃花》飾演的壞心玄女讓人印象深刻。

現實著時裝嘅祝緒丹，一樣咁靚！（微博＠祝緒丹）

+ 6 + 5 + 4

《英雄訣》飾演章犀犀

《英雄訣》是2015年拍攝的古裝連續劇，祝緒丹只是一個小角色，但卻正式開始走紅，她飾演一個可愛又刁蠻任性的將門之女。她在這部劇的造型一樣很美，網民第一次發現她的美貌，漸漸成為女神。

祝緒丹於《英雄訣》飾演章犀犀算是第一個亮點。（《英雄訣》片段截圖）

《畫心師》飾演岑歡

《畫心師》是一部玄幻古裝劇，是祝緒丹第一部主演的劇集，於劇中飾演外冷內熱，不懂人情世故，所以顯得坦率得有點可愛的岑歡。

《畫心師》雖然未算好突出，但已經多了出演機會。（《畫心師》劇照）

《三生三世十里桃花》飾演玄女

《三生三世十里桃花》是正式令祝緒丹上位的劇他，劇中的她自恃貌美便萬事皆可，所以找祝緒丹這個美貌爆登的女星去演真是十分配合。

呢套TVB都有播，所以相信大家唔會陌生。（《三生三世十里桃花》劇照）

+ 3 + 2

《倚天屠龍記》飾演周芷若

如果《三生三世十里桃花》令祝緒丹上位，《倚天屠龍記》就是令她爆上高峰，而且在這部劇眾多美女當中，她特別出位。

大家又覺唔覺得劇中佢係最靚？（《倚天屠龍記》劇照）

《一身孤注擲溫柔》飾演顧婉凝

這部新劇更日終於煞科，將會在今年上映，上述四部祝緒丹都是古裝現身，今次將會是民初戲份，不過劇照一出就令網民驚呼，覺得她無論哪種裝扮都是女神般的模樣。