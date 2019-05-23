鄧卓殷一年時間人氣急升之五大時序　入娛圈即用自己智慧製造話題

鄧卓殷(Amber)近日突然成為網民焦點，事關被爆出她與TVB男藝人郭子豪秘戀，更有報道指Amber是第三者，雖然男方出來澄清他早已跟前女友Karen分開了，強調二人分手原因不涉及第三者。但Karen在IG就發文反撃郭子豪，更暗指他為了自保，用成千上萬的謊言掩蓋過錯！

鄧卓殷(Amber)今年嘅人氣上得好快。(IG@鄧卓殷)

先不論這件事上的感情關係到底真相如何，但鄧卓殷又成功吸引到網民眼球，而且在這一個月她已經先後兩次在網上揚名，認真巴閉！其實Amber在參賽港姐一刻，就已經用自己的智慧去製造話題。

近日頻頻做GYM的鄧卓殷，被指與郭子豪於同一間GYM ROOM做GYM。(IG@鄧卓殷)

在參選港姐的時候，Amber的職業是「見習建築師」，她在中學文憑試中考獲4科「5**」，更畢業於香港大學建築學院，所以她是建築師並不為奇。不過不少網民就覺得「見習建築師」這個字眼有點奇怪，有業內人士稱：「未考牌的人，我哋會叫Architectural designer即建築設計師。總之不會用Assistant Architect〈見習建築師〉」，亦有網民指根據《建築師註冊條例》第30(1)條訂明： 不是名列註冊紀錄冊內的人不得自稱為「建築師」或「註冊建築師」。有網民更嚴重的指出：「5年係指碩士學位，佢只係讀咗學士，意思係只可以只做AA[year out] / 建築助理，唔係佢一直講嘅見習建築師，其實係一直自稱嚟欺騙大眾。」

Amber自稱係「見習建築師」。〈TVB網截圖〉

鄧卓殷當選時真係幾省鏡。（資料圖片）

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在選港姐期間，當中有一part是「泳裝問答環節」，有不少參賽者因為緊張而答得「九唔搭八」，但Amber當日的表現卻十分之好，當被問到要為組合農夫改一個新名字，她竟然答出「播種的機」這個有趣又有意思的答案，立即得到網民的掌聲。不止如此，她還說主持人鄭裕玲是香港女性典範為由，再改「香港一姐」的綽號，同樣得到讚好。

Amber當日的表現十分之好。（資料圖片）

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五月頭的時候，Amber突然出現在澳門「微辣」的短片上，立即又引來網民熱討，指她清純得來滲有女神的味道。其實她早已與她的哥哥進軍網絡界，更開了一條YouTube Channel名叫「WEARENOTTWINS」（我們不是孖生），其實Amber與她哥哥的樣貌非常相似，二人更曾因為太襯樣而拍攝了一段玩「換面」的短片。

Amber出現在澳門「微辣」的短片飾演一位新同事。（片段截圖）

細仔睇吓Amber精彩演出！

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Amber與她哥哥的樣貌非常相似（影片截圖）

第一張未必最似，之後幾張真係好似！

到了昨天，Amber被爆出秘戀郭子豪，據報道指，今年4月有網友發現郭子豪趁Karen身在美國工作時，與個子矮小的女仔出埠玩。此後，郭子豪依然被影到拖實Karen出街。事隔不久，郭子豪又被影到Amber秘密睇租盤，疑似要共築愛巢！雖然郭子豪就表示：「分咗手，同埋唔涉及『小三』，呢啲說話好難聽！（分咗手幾耐？）唔回應啦。」疑似默認與Amber的關係，不過郭子豪的前女友Karen在IG疑似大爆郭子豪講大話，並指：「總是自私 口說很愛你，下一秒為了自保 用成千上萬的謊言掩飾自己的過錯。盲目信任最終只換來更多傷害。寬恕是為了放過自己，別使自己那心累，不再心軟。」

呢件事之後，Amber形象好似插水。(IG@amber.tcy)

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而因為疑似捲入三角戀事件，Amber在幾個網上討論區都已經被起底，更有一些疑似是她的學生時期相片被放上網。那些相片驟眼望下去並不太像Amber，但輪廓又真係有幾份似，網民紛紛熱烈討論，究竟相片是真還是假，當時人雖然至今未有回應任何事，但在今個周末她將會出席活動，到時應該便會回應所有事。