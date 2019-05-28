宋仲基現身新劇發布會　談及與宋慧喬婚姻生活：結婚令我心靈安定

韓國tvN電視劇《阿斯達年代記》將於6月1日首播，今日（28/5）主角宋仲基、金智媛、張東健、金玉彬等人齊齊現身製作發布會。近日播出的《阿斯達年代記》製作特輯，宋仲基身穿紅色衛衣練馬，被眼利的網民發現太太宋慧喬也穿過同款衣服，似是粉碎離婚傳聞兼曬恩愛，而宋仲基在發布會上，亦不避嫌談及宋慧喬。

（左起）宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬一同出席《阿斯達年代記》製作發布會。（視覺中國）

今次是宋仲基婚後首度拍劇，亦是繼2016年《太陽的後裔》後，相隔3年再度拍劇。問到宋仲基婚後感受，宋仲基坦言：「結婚後沒甚麼變化，應該說我獲得心靈的安定。」對於今次拍劇，宋慧喬亦有給予支持：「我的太太（宋慧喬）是兩位編劇和導演的粉絲，加上我很久沒拍劇，所以支持我專心拍劇，所以拍攝過程相當順利。」

宋仲基獲宋慧喬支持拍劇，令拍攝過程相當順利。（視覺中國）

近日屢傳宋仲基和宋慧喬的離婚傳聞，不過雙方已經否認。（視覺中國）

有眼利網民發現雙宋夫婦穿同款衛衣，莫非要粉碎離婚傳聞？（網上圖片）

宋仲基身穿宋慧喬同款衛衣 低調放閃兼澄清離婚傳聞？

宋仲基又稱，時隔多年再拍劇，必定會有負擔，幸好與張東健一同拍劇：「張東健大哥是減輕負擔的堅強後盾，本來我們關係就很好，自從拍了這部作品後，幾乎每天見面和一同準備，心裡慢慢滲透踏實的感覺。」宋仲基又大讚《太陽的後裔》拍檔金智媛演技出色，令他倍感安穩。

宋仲基相隔3年拍劇，難免感到壓力大，幸好與張東健合作，替他減輕負擔（視覺中國）

宋仲基又大讚金智媛（右）演技出色（視覺中國）

《阿斯達年代記》製作發布會新聞圖