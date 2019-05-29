莫文蔚宣告不再舉辦大型個唱　已為下半生計劃：做華人歌舞劇

為紀念出道25年，莫文蔚（Karen）於去年6月23日舉辦「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」，剛剛完成內地常州站的她，日前又馬不停蹄前往新加坡，為下個月的個唱造勢之餘，還出席了「流行音樂全金榜」。

27日，Karen於出席記招上分享巡演的點滴，她表示每到一個城市都會結合當地的特色，獻上「絕招」，希望為不同城市留下難忘的演出，但就對新加坡的「絕招」大賣關子。

大家尚在期待Karen會帶來什麼驚喜時，哪知道她突然宣告：「絕色演唱會這樣大型的演唱會，將會是最後一次！」不過Karen強調自己並非要退休，而且永遠不會退休，她坦言自己生命的任務就是要表演，對下半生已經有其他規劃，並承諾會為大家帶來驚喜。

莫文蔚突然宣告不再舉辦大型巡演。（微博@Karen莫文蔚）

下個月2號就是Karen的49歲牛一，儘管已經入行26年，但她依然喜歡挑戰新事物，計劃在完成巡演之後，在人生的下半場做出屬於華人的歌舞劇。

今個星期六（6月1日），Karen將在杭州迎來她歌唱生涯的第100場演唱會，適逢生日，她已準備了一場與眾不同，精彩絕倫的演出，作為自己的生日禮物。

即將踏入49歲的莫文蔚身材依然好fit。（微博@Karen莫文蔚）