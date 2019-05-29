【開心速遞】KC同Icy父女戀修成正果？　岑杏賢：期待之後嘅發展

KC同Icy年齡相差一大截，岑杏賢話無論係現實定劇情都唔會理會年齡嘅問題。「最緊要係相處到，就算大我15年都無所謂。」（IG圖片)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》有多對CP，而最新一對輪到岑杏賢 (Jennifer) 飾演嘅Icy同歐瑞偉飾演嘅KC。

岑杏賢同歐瑞偉都好期待KC同Icy嘅一下步。(IG圖片)

其實KC同Icy呢一對，之前已經有唔少鋪排，上星期劇情講到儘管KC被Terry「燉冬菇」變成初級文員，但Icy一啲都唔介意，更趁機送上愛的抱抱。發現Icy對自己有意思後，KC似乎十分抗拒，並多次暗示二人之間嘅年齡差距，令Icy一度以退為進，用「好朋友」身份同KC相處，而另一邊廂，Icy喺大龍生面前為KC講盡好說話，最終令KC回復高層身份。「黑化」Terry（李偉健飾）有見及此，自把自為幫KC搞咗個表白派對，而Icy更當眾送上香吻。雖然Icy事後知道KC係無意同自己拍拖，但就似乎完全唔介意，而網民對於Icy同KC呢一對都十分受落，唔少更認為好過Helen（姚瑩瑩）。

網民一致睇好KC同Icy。(影片截圖)

對於呢對新CP嘅發展，岑杏賢接受《香港01》訪問時透露暫時未有任何新動向。「其實都有同 KC討論過，佢覺得呢個組合都幾新鮮，可以嘗試發展。但最重要都係睇編劇點寫，同埋網民嘅意見，都開心大家會去討論KC同Icy。」劇中Icy明知KC唔鍾意自己，但都願意做其女朋友，岑杏賢笑言呢啲劇情現實中都可能會有。「如果發生喺自己身上的話，個心一定會唔舒服，但如果真係好鍾意對方的話，可能都會好似Icy咁戀愛大過天。」拍拖如同單戀，岑杏賢認為最終受傷係自己。「而家會理智啲，同埋會帶眼識人。」其實岑杏賢曾經同袁偉豪拍拖3年多，關係更去到談婚論嫁嘅地步，傳出「分訊」時，除有傳係因為聚少離多外，有指係因為男方當時事業有起色，將婚事進行拖得就拖……難怪岑杏賢話要帶眼識人。