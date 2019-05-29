程瑤飛韓國搞活動兼奪獎　唔明司儀講乜：全晚只聽得明自己個名

「仁美清敘」主席程瑤與老公朱仲賢從事大型活動製作30年，今年工作更加忙個不停，最近到韓國統籌宴會活動的程瑤更獲邀出席當地一個舉行多年的大型頒獎禮 「International Beauty Health （IBH) Newspaper」，並奪得「卓越宴會設計權威人物大獎」。

對於在香港以外的地方得獎，程瑤坦言既驚喜又開心，證明多年的努力未有白費，她表示︰「今次大會通知我獲獎時我非常開心，其實我們好早已發展海外巿場，2013年開始經常去首爾製作活動，又曾經和韓國天皇Rain合作，估不到工作之餘會受到當地權威組織表揚。」

程瑤坦言在香港以外地區獲獎感到非常驚喜。

雖然頒獎禮與公司在當地舉行的活動撞時間，不過程瑤與老公特地於綵排期間騰空了幾小時，出席這個頒獎典禮，她說︰「第一次於韓國奪獎，幾忙都要去啦。其實今次唔止我拎獎，我老公都獲頒第31屆奧林匹克『卓越國際活動統籌權威人物大獎』，加上我們的從事美容業的好友彭玉玲都拎獎，今次去韓國係一個好好的回憶。」

此外，程瑤笑言於頒獎禮上非常緊張，更因不太懂韓文，全程「唔知司儀講緊乜」，她笑說︰「我們去到頒獎典禮，現場非常嚴肅，韓國人處事一向很注重階級禮儀，今次亦有很多當地重要人物甚至官員上台致詞，不過差不多全程都用韓文進行，我們全晚只在頒獎時聽得懂司儀宣讀自己的名字，全晚和老公估估下究竟進行到那一個環節，看來要多看韓劇學韓文！」