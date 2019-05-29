倪晨曦拍廣告跳舞感挫敗　崩潰爆喊：覺得自己好唔爭氣！

「唔知大家有冇試過呢種感覺？當你太希望做好一件事嘅時候，但又點都做唔好，你就會對自己好失望，好失望……」由於Elva最近接了一個需要有跳舞元素的廣告，所以她最近兩星期跟星級排舞師麥秋成上了8堂跳舞班。原本興致勃勃去學跳舞的她，在第四堂開始感覺到史無前例的挫敗，更對自己完全失去信心：「可能我太耐冇跳舞，呢一種類型嘅舞係我完全冇接觸過。突然間要我咁樣跳，完全唔知點解接受唔到自己個樣……覺得自己個樣喺鏡到望落去唔靚，今日上堂雖然我係笑住，但其實有一刻我簡直好想喊，覺得自己好唔爭氣。」

Elva一直對自己要求很高！（IG圖片/@misselvani）

Elva相當認真！（youtube截圖）

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一向對自己要求很高的Elva，在壓力下練習時開始頻頻出錯，但麥秋成繼續溫柔地鼓勵，但Elva仍對自己非常失望，更喊住講道：「可能我細個好想跳舞……可能好細個嘅夢想係做舞蹈家，好希望自己可以學跳舞，到而家終於有機會，但自己就跳得唔好，好傷心……」

Elva強忍淚水！（youtube截圖）

Elva爆喊逐格睇...

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到了正式拍攝當日，Elva的跳舞動作雖然仍然有點兒生硬，但整體表現相當不錯，她亦直言自己的表現還有很大的進步空間，她更表示打算繼續學習跳舞，就讓我們拭目以待吧！

二人都跳得好好！（youtube截圖）

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