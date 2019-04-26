倪晨曦玻利維亞旅行Vlog勁用心　不在意點擊率只着重質素

倪晨曦今天（26日）一身花花套裝，配搭運動鞋出席位於中環舉辦的品牌活動，同場亦有韓國男團EXO成員燦烈、余香凝和林愷鈴等人，現場非常墟冚。早前倪晨曦與朋友到玻利維亞旅行，更用心拍成Vlog在YouTube上與粉絲分享，她都似乎對旅行意猶未盡。

倪晨曦表示未必會拍攝工作花絮的影片吸觀眾，但歡迎粉絲透過IG等了解她的日常生活。（陳順禎攝）

被問到是次旅行最難忘的地方，Elva就話：「點解我會好想去？見到網上有專業攝影師影相，見到原來呢個世界係咁靚，但我現實去到覺得比影相更靚。」表示要親身去過才發現有「人間仙境」。這次旅行她亦有拍Vlog與粉絲分享，倪晨曦就話最希望通過影片，能夠帶給觀眾有用的資訊。以這次旅行Vlog為例，她表示有收到觀眾留言，表示影片非常有資訊性，非常高興可以幫到大家。

用心經營YouTube幾年的Elva表示，從來不在意觀看次數，反而希望自己的影片能帶給觀眾有用的資訊。（Instagram）

問到Elva是否非常着重YouTube上的觀看次數，會否擔心與付出的心血不成正比，她就回答：「呢樣我唔會，因為一路以來做YouTube，首先開始係自己興趣，要人哋欣賞你嘅嘢其實無得強求，可能鍾意睇我嘅嘢就會一直支持我。」表示瀏覽次數不代表一切。倪晨曦更講到，暫時未有考慮特別做新題材吸引觀眾，只想保持YouTube影片的高質素。

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