【機動部隊2019．專訪】擁超強真實感　監製李志倫稱過百警力支援

無綫與香港警隊聯合製作的電視電影《機動部隊2019》播出後，充滿電影感且真實的畫面受盡好評！當中的幕後功臣不得不提MV導演出身的監製李志倫（Jacky），但Jacky就表示功勞應歸功於真實的香港警隊！

現年44歲的Jacky小時候隨家人移民加拿大，19歲回流香港，加入無綫電視綜藝科做製作助理，跟前金牌監製錢國偉做無數大型綜藝節目如台慶，香港小姐，到97回歸大匯演，其後升為助導，三年後擢升為導演。有別於他人，Jacky除了為無綫音樂節目拍攝音樂錄影帶Music Video外，他亦於工餘時間接拍音樂錄影帶，至今已為兩岸三地的樂手和樂隊拍攝3000多首音樂錄影帶，導演了40多部音樂電影，製作了200多場演唱會。

Jacky從1998年開始已經開始創作和拍攝與音樂有關的項目！（葉志明攝）

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除此之外，在2012年時他首次執導電影《起勢搖滾》、《不義之戰》以及《辣警霸王花2之不義之戰》等。經驗十足的他，繼為無綫拍攝電視電影《愛情來的時候》後，再帶來新作《機動部隊2019》。Jacky接受《香港01》訪問時，他表示這次籌備工作比以往清晰得多：「因為以往我們拍的音樂電影等等，好多都是自我創作，但這次破天荒和警隊合作拍警匪片，出動了很大量的前線警務人員給予很多真實的資料，甚至我們想為一件案件做資料搜集，警隊真的找來負責那件案件的警員給資料我們，所以這次是給予我們很大的審視去做這次寫實的警匪電影。」

過百警力支援，相當厲害！（劇照）

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由於《機動部隊2019》動用過百警力支援，加上全實景拍攝，為觀眾帶來前所未有的真實感，Jacky稱：「現場拍攝時有真實的警員指導我們，例如拍水警追截疑犯的船，有真實的阿Sir和真實的警司指揮船隻追捕的路線，很誇張。真實的場景、真實的催淚彈、真實的眼淚……整件事都很真實。」Jacky更透露將與警方合作開拍《衝鋒槍2019》，繼續更加貼近香港人，香港事。

Jacky稱除了槍，所有裝備都是真實的！（葉志明攝）

Jacky稱演員相當專業!（facebook圖片）

另一方面，經過《機動部隊2019》的拍攝，Jacky稱對自己事業上有很大的啟發：「我想拍一啲可以啟發到一個觀眾的角度去看一件事物，譬如《女人四十》原來出街後可以喚醒很多女性的關注，這次《機動部隊2019》亦喚醒現役警員的心聲，亦給觀眾用另一角度去看警察，所以我想做更多可以喚醒觀眾不同電影、綜藝節目和演唱會等等。」

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